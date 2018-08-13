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Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Vermeye Başlıyor

Lefkoşa, 13 Ağustos 18 : Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018 – 2019 Eğitim Yılı’nda eğitim vermeye başlıyor. 

Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Vermeye Başlıyor

Lefkoşa, 13 Ağustos 18 : Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018 – 2019 Eğitim Yılı’nda eğitim vermeye başlıyor. 

13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:36
Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Vermeye Başlıyor
Lefkoşa, 13 Ağustos 18 : Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018 – 2019 Eğitim Yılı’nda eğitim vermeye başlıyor. 

Yapılan açıklamaya göre, KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan Hukuk Fakültesi, alanında uzman eğitim kadrosu ve fiziki altyapısıyla yeni eğitim yılına tam donanımlı başlayacak. 

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu, fakülte olarak eğitim faaliyetlerine kolay yoldan diploma kazandırmak anlayışıyla başlamadıklarını belirtti. Caniklioğlu, hukukun üstünlüğüne inanan, alanında donanımlı hukukçular yetiştirmek amacıyla yola çıktıklarını vurguladı

(AK/FEZ)

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