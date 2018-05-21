Uluslararası Final Üniversitesi Giriş Ve Burs Sınavı 1 Haziran’da Gerçekleştiriliyor

Lefkoşa, 21 Mayıs 18 (.): Uluslararası Final Üniversitesi 2018 – 2019 Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sınavı 1 Haziran 2018 Cuma günü gerçekleştiriliyor.





Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sınav sonunda sınava katılan öğrencilerin hangi bölümlere yerleştirileceği belirlenirken, başarılı öğrencilere %50 ile % 100 arasında burs imkanı da sağlanacak.





Uluslararası Final Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilecek sınav sabahı çeşitli bölgelerden otobüs kaldırılarak öğrencilere ulaşım imkanı sağlanacak. Tek oturum halinde gerçekleştirilecek sınav saat 10.30’de başlayacak.





Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2018 – 2019 Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sınavı’na, KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler ile lise eğitimini kesintisiz olarak KKTC’de tamamlamış TC uyruklu öğrenciler katılabilecek.





1 Haziran’da gerçekleştirilecek sınav sonucunda sınava katılan öğrenciler üniversitenin Tercih ettikleri bölümüne yerleştirilecek. Sınava katılacak öğrencilerin en geç 30 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 17.30’a kadar Uluslararası Final Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurması veya üniversitenin web sayfasından kayıt yaptırması gerektiği belirtilen basın açıklamasında, üniversitenin kontenjan sayısına bağlı olarak, öğrencilerin not sıralaması çerçevesinde tercih yapmış oldukları bölümlere yerleştirileceği belirtildi.

OTOBÜS İMKANLARI





Uluslararası Final Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilecek sınav için çeşitli bölgelerden otobüs kaldırılarak öğrencilere ulaşım imkanı sağlanacak. Bu çerçevede, saat 10.30’da başlayacak sınav için Gazimağusa Terminali’nden saat 08.30, Dörtyol Kavşağı’ndan saat 09.00, Güzelyurt Terminali’nden saat 08.30, Lefkoşa Terminali’nden saat 09.00, Girne Sulu Çember (Barış Parkı)’ndan saat 09.30, Girne Colony Otel Durağı’ndan saat 09.40’da otobüs kaldırılacak.





BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER





Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, 1 Haziran’da gerçekleştirilecek 2018 – 2019 Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sınavı’na katılmak isteyenlerin üniversitenin www.final.edu.tr adresinden online kayıt yaptırılabileceği belirtildi. Öte yandan detaylı bilgi için üniversitenin 444 0 838 numaralı telefon aranabiliyor.





(HÖ)