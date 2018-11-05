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Uluslararası Final Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Törenle Açıldı

Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Uluslararası Final Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı törenle açıldı.

Uluslararası Final Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Törenle Açıldı

Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Uluslararası Final Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı törenle açıldı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:38
Uluslararası Final Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Törenle Açıldı
Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Uluslararası Final Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı törenle açıldı.
Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel’in ev sahipliğinde düzenlenen törene, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, YÖDAK üyeleri, diğer üniversitelerin temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 
UFÜ’den yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmasını yapan Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Abdullah Öztoprak, 2017-2018 akademik yılında Türkiye Cumhuriyeti’nden de öğrenci alınarak 14 lisans programında 23 farklı ülkeden 326 öğrenciye öğretim verildiğini söyleyerek, yeni akademik yıla 19 lisans programıyla 30 farklı ülkeden 675 öğrenci ile başlandığını kaydetti.
Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel ise, 1980 yılında kurulan Final eğitim kurumlarında bugüne kadar dört milyon 210 bin kişinin eğitim görmüş olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Acar Baltaş ise “Hayatın Hakkını Vermek” isimli ilk ders sunumunu yaptı.
(AK/FEZ)  FOTOĞRAFLI
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