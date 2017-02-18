Uluslararası Bisiklet Yarışında 3. Etap Tamamlandı

Lefkoşa, 18 Şubat 17 : 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun üçüncü etabı tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık himayelerinde Spor Dairesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı ve diğer sponsorların katkıları ile KKTC'de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacıyla Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun üçüncü etabı, Girne Kapısı'ndan başlayarak sırasıyla Girne Limanı, Gönyeli Çemberi, Güzelyurt, Çamlıbel ve Yılmazköy içinden geçerek, yine Güzelyurt-Lefkoşa yolundan hareketle Girne Kapısı'nda sona erdi.

TORKU ŞEKER SPOR TAKIMINDAN AHMET ÖRKEN ETABI BİRİNCİ TAMAMLADI

130 kilometre uzunluğundaki etabı birinci tamamlayan Torku Şeker Spor takımından Ahmet Örken oldu.

Yarışı ikinci tamamlayan Bulgaristan takımı Trevigiani Hemus 1896 sporcusu Vial Mattia olurken, Etabı üçüncü tamamlayan isim ise Willer Triestina Selle takımından Matteo Draperi oldu.

Etkinlikte birincilik ödülünü kazanan Torku Şeker Spor takımından Ahmet Örken'e ödülünü Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir verdi.

Etabı ikinci tamamlayan Bulgaristan takımı olan Trevigiani Hemus 1896 sporcusu Vial Mattia'a ödülünü Güzelyurt Belediye Meclis Üyesi ve As Başkanı Mustafa Momin takdim etti.

Etabı üçüncü tamamlayan Willer Triestina Selle takımından Matteo Draperi ise ödülünü Şeker Sigorta Genel Müdürü Salahi Karahasan'dan aldı.

LİDER MAYOLAR BELİRLENDİ...

Yarışın lider mayoları da belli oldu. Sarı Mayo (Genel Klasman Mayosu) ile Yeşil Mayo (Hız Mayosu) Torku Şeker Spor'dan Ahmet Örken'in olurken, Mavi Mayo (En İyi Yokuş mayosu) Willer Triestina Selle takımından Cristian Rodriguez'in oldu. Magenta Mayo'nun (Kıbrıs Güzellikleri Mayosu) sahibi ise Brisaspor Bisiklet takımından Mustafa Köklü'nün oldu.

Sarı Mayo (Genel Klasman Mayosu) Torku Şeker Spor'dan Ahmet Örken'e mayosunu Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir takdim ederken, hız ile özdeşleşen Yeşil Mayo'yu kazanan Torku Şeker Spor'dan Ahmet Örken'e mayosunu yine sektördeki hızı ile anılan Telsim Bireysel Satış Müdürü Emre Turan adına Telsim yetkilisi takdim etti. Mavi Mayoyu kazanan Willer Triestina Selle takımından Cristian Rodriguez' mayosunu ise iş adamı ve Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Esin Esmen giydirirken, Magenta Mayo'nun sahibi ise Brisaspor Bisiklet takımından Mustafa Köklü'nün mayosunu Güzelyurt Belediyesi Müdürü Süleyman Aldağ tarafından takdim edildi.

4. ETAP...

Bisiklet turunun 4. Etabı yarın koşulacak ve 72 kilometre uzunluğunda olacak. “Lefkoşa Kriteryum Etabı” olarak isimlendirilen etap, Girne Kapısı’ndan başlayıp, sırasıyla Girne Kapısı, Meclis, Maliye Bakanlığı, Asal Şube güzergâhında atılacak 60 turla devam edecek ve Girne Kapısı’nda son bulacak.

GRAN FONDO

Yarın Kuzey Kıbrıs Turu ile birlikte yapılacak Gran Fondo Yarışı; toplam 20 km, 55 km ve 90 km olarak 3 parkurdan oluşacak.

Girne Kapısı’ndan başlayacak olan yarışın ilk parkuru Yılmazköy’de, 2. Parkuru Çamlıbel’de ve 3. Parkuru ise Metehan’da son bulacak. Bu yarışa lisanslı ve lisansız tüm sporcular bireysel olarak katılabilecek.

“BİSİKLETSİZ OKUL KALMASIN...”

Organizasyon içerisinde yine yarın 5 turluk bir halk yarışı da bulunuyor. “Telsim Halk Yarışı” olarak isimlendirilen bu yarış, kriteryum etabı (aynı güzergâhta birden çok tur atma) şeklinde yapılacak ve toplam uzunluğu 6 km olacak. “Telsim Halk Yarışı”nda ve Kuzey Kıbrıs Gran Fondo’da alınacak kayıt ücretleri, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu tarafından halen yürütülen “Bisikletsiz Okul Kalmasın” kampanyası için kullanılacak.

FİKRİ KARAYEL KONSERİ

Yarışların yanı sıra yarın Girne Kapısı’nda Bisiklet Festivali de gerçekleştirilecek. Birçok etkinlik yanında Fikri Karayel de konser vererek, en sevilen parçalarını seslendirecek.

(SEL) FOTOĞRAFLI