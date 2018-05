Lefkoşa, 16 Mayıs 18 (.): Müzik Vakfı organizasyonunda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı\'nın himayelerinde bu yıl 22’incisi düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, yarın akşam başlayacak. Festivalin açılış konserini Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sunacak.Festival Genel Koordinatörü Yılmaz Taner yaptığı açıklamada, festival programı ile ilgili bilgi verdi.Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserinin 20.30’da başlayacağını kaydeden Taner, orkestranın şefliğini Artun Hoinic’in üstleneceğini; genç, yetişmekte olan MartynasLevickis’in ise akordiyon performansı sergileyeceğini ifade etti.Uluslararası düzeyde solistler ve şefler de orkestraya eşlik edecek.24 ve 25 Mayıs’ta ise, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası konseri gerçekleşecek.İlk konser akşamı Eray İnal, GustavHolst, George Gershwin ve EdvardGreig’in eserlerinden oluşacak konserde, konser piyanisti Rüya Taner, EdvardGreig’in konçertosunu sergileyecek. Konserler her iki gün de saat 21.00’da başlayacak.28 Mayıs akşamı, Fransız piyanist MaximeZecchini, programa Mozart, Chopin gibi duayenlerin eserleriyle katılacak.1 Haziran akşamı ise, viyolonsel sanatçısı Ali Sak’a, piyanoda MirellaPetrova eşlik edecek.Konserler, 3 Haziran’da flüt performansçısı AlessandroCrosta ve piyanist Nadia Testa’nın İtalya’dan katılımıyla devam edecek.7 Haziran’da Fransa’dan GernotWinischhofer’in kemanı ve BetrandGıraud’ın piyanosuyla kulakların pası silinecek.10 Haziran’da gerçekleşecek olan, Ada’nın Rüyası Genç Yetenekler Konseri’nde KKTC, Suriye, Tayland ve Azerbaycan’dan sanatçılar performanslarını sergileyecekler.Ardından 12 Haziran Salı günü, İzmir’den Olten Yaylı Çalgılar Dörtlüsü keman, viyola ve viyolonselleriyle bizlere Mozart, Schubert ve Wolf’tan dinleti verecekler.Son olarak 20 ve 21 Haziran akşamlarında, her yıl ve bu sene on yedinci kez katılacak olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bando’sunun konseri, Bando Albay’ı Kaya Aydoğdu’nun şefliğiyle gerçekleşecek.(GÖZ/GUR)