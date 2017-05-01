“uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”nde Yarın Akşam Flüt Resitali Sunulacak

“13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”, yarın akşam Mehmet Sakarya’nın flüt resitali ile devam edecek.

Lefkoşa, 1 Mayıs 17 (.): “13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”, yarın akşam Mehmet Sakarya’nın flüt resitali ile devam edecek.

Flütçü Mehmet Sakarya, piyanist Atakan Sarı eşliğinde sunacağı Flüt Resitali’nde Gluck, Bach, Vivaldi, Gaubert, Mozart Boehm ve Clarke’ın eserlerini seslendirecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda 18 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında , KKTC Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, KKTC Turizm Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü İşbirliğinde ve Girne Rocks Hotel, Deniz Plaza, Hotel Bellapais Gardens ve Kybele Restaurant’ ın katkılarıyla gerçekleştirilen “13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali” 4 Mayıs’ta Ahmet Zeyin ve Atakan Sarı Şan – Piyano Resitali ile devam edecek.

Konserlerin biletleri Lefkoşa Deniz Plaza, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Gişesi, Girne Deniz Plaza, Dome Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Restaurant ve konser girişinden temin edilebilir.

(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI