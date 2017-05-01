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01 Mayıs 2017 Pazartesi 10:17

“uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”nde Yarın Akşam Flüt Resitali Sunulacak

“13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”, yarın&nbsp;&nbsp; akşam Mehmet Sakarya’nın flüt resitali ile devam edecek.

'uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”nde Yarın Akşam Flüt Resitali Sunulacak
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Lefkoşa, 1 Mayıs 17 (.): “13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”, yarın   akşam Mehmet Sakarya’nın flüt resitali ile devam edecek.

Flütçü Mehmet Sakarya, piyanist Atakan Sarı eşliğinde sunacağı Flüt Resitali’nde Gluck, Bach, Vivaldi, Gaubert, Mozart Boehm ve Clarke’ın eserlerini seslendirecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği  organizasyonunda 18 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında , KKTC Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, KKTC Turizm Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü İşbirliğinde ve Girne Rocks Hotel, Deniz Plaza, Hotel Bellapais Gardens ve Kybele Restaurant’ ın katkılarıyla gerçekleştirilen “13. Uluslararası Bellapais İlkbahar  Müzik Festivali” 4 Mayıs’ta Ahmet Zeyin ve Atakan Sarı Şan – Piyano Resitali ile devam edecek.

Konserlerin biletleri Lefkoşa Deniz Plaza, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Gişesi, Girne Deniz Plaza, Dome Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Restaurant ve konser girişinden temin edilebilir.

(GÖZ/ÖK)   FOTOĞRAFLI

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