Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi tarafından düzenlenen “Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu” bugün Girne’de başladı.

İKİ GÜN SÜRECEK SEMPOZYUMDA KKTC’DEN, TÜRKİYE’DEN, ABD’DEN, ZAMBİYA’DAN VE NEPAL’DAN UZMANLAR 12 SUNUM YAPACAK

ÇELEBİ: “TOPLUMUN DOĞAL AFETLERE NASIL HAZIRLIKLI VE DİRENÇLİ OLABİLECEĞİNİ MASAYA YATIRACAĞIZ”

Lefkoşa, 24 Nisan 17 : Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi tarafından düzenlenen “Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu” bugün Girne’de başladı.

“Afetlerin önlenmesi”, “zararların azaltılması, “afet sonrasındaki olaylara zamanında hızlı ve etkili müdahale”, “afetten etkilenen topluluklara güvenli yaşam çevreleri oluşturulması”, “afetlere karşı topyekûn mücadele” gibi konulara dikkat çekmek üzere Acapulco Resort Otel’de yapılan sempozyum iki gün sürecek.

KKTC’den, Türkiye’den, ABD’den, Zambiya’dan ve Nepal’dan uzmanların 12 sunum yapacağı sempozyum Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi’nin konuşmasıyla başladı.

Çelebi’nin konuşmasına geçilmeden önce Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’nin tanıtım filmi de gösterildi.

ÇELEBİ: “DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI VE BİLİNÇLİ OLUNMASI HALİNDE ÖLÜMLER VE EKONOMİK KAYIPLAR AZALTILABİLİR”

Erdoğan Çelebi, konuşmasında amaçlarının doğal afetler konusunda toplumsal farkındalık yaratmak olduğunu vurgulayarak, doğal afetlere karşı hazırlıklı ve bilinçli olunması halinde ölümlerin ve ekonomik kayıpların azaltılabileceğini kaydetti.

Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu’nda toplumun doğal felaketlere nasıl daha dirençli ve hazırlıklı olabileceğini, buna hükümetin, sivil toplumum ve akademisyenlerin nasıl katkı sağlayabileceğini masaya yatıracaklarını kaydeden Çelebi, sempozyumun gerçekleşmesine kaktı sağlayan herkese teşekkür etti.

Çelebi’nin konuşmasının ardından sunumlara geçildi. Bugünkü oturumu Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Polat Gülkan yönetti.

BUGÜN 4 SUNUM YAPILDI

İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan Planlama ve Zarar Azaltma Daire Başkanlığı Jeofizik Yüksek Mühendisi Murat Beyhan, “Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi” konulu sunum yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Fatih Özer, “Türkiye Afet Müdahale Planı ile Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi” üzerine konuştu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, “Gençliğin Afet Risk Yönetimi Döngüsünün Tüm Aşamalarına Katılımı” konulu sunum yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan Sivil Savunma Daire Başkanlığı Uzmanı Ömer Bulut, “AFAD, Sivil Savunma Gönüllülük Kampanyası” üzerine konuştu. 1’inci oturum soru ve cevaplarla, plaket ve teşekkür belgelerinin takdimi, anı fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

SEMPOZYUM YARIN YAPILACAK 8 SUNUMLA TAMAMLANACAK

Sempozyum kapsamında yarın da sunumlar yapılacak.

8 sunumun gerçekleşeceği, saat 09.30’da başlayacak ve 17.00’de tamamlanacak yarınki oturumda “Afet Risklerinin Azaltılmasında Data ve İstatistiki Bilgilerin Kullanımı ve Önemi”, “Afet Öncesi Tıbbi Müdahalenin Geliştirilmesi” , “Kıbrıs’ta Kültürel Mirasların Afet ve Acil Durumlara Karşı Korunması ve Önemi”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzay Teknolojisinin Afet Risklerinin Azaltılmasındaki Önemi”, “Afet Sonrasında Psikolojik Destek”, “Nepal ve Ötesindeki Deprem Tehdidinin Sebebi, Sonucu ve Geleceği” ,” Deprem ve Gelişmişliğin Birbirleri ile İlişkisi” ve “Kitlesel Afet Yönetimi” konuşulacak.

Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı’nın da oturum başkanlığı yapacağı sempozyum yarın tamamlanacak. Sempozyum sonrasında oluşturulacak kitapçık ise ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecek.

IUSARC 6. GENEL KURUL TOPLANTISI İLE ULUSAL ÜNİVERSİTELER ARASI ARAMA KURTARMA OYUNLARI ÖDÜL TÖRENİ 26 NİSAN’DA

Öte yandan IUSARC 6. Genel Kurul Toplantısı ise 26 Nisan’da 14.30-17.30 saatleri arasında Acapulco Resort Hotel’de gerçekleştirilecek.

“Ulusal Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Oyunları 2017" (NUSARGames2017) boyunca dereceye giren ekiplere, madalya ve kupalarının takdim edileceği kapanış ve ödül töreni 26 Nisan Çarşamba akşamı Acapulco Resort Hotel- Academia Salonu’nda 20.00-23.00 saatleri arasında yapılacak.

Etkinlik, kokteyl, anı fotoğrafı çekimi ve "NUSARGames2017" meşalesinin söndürülmesinin ardından son bulacak.

(RÇ/HÖ) FOTOĞRAFLI

Haber: Rahme Çiftçioğlu Fotoğraflar: Erol Uysal

