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28 Kasım 2017 Salı 14:57

ULUSLARARASI ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BİRLİĞİ KONGRESİ GİRNE’DE YAPILACAK...

ULUSLARARASI ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BİRLİĞİ KONGRESİ GİRNE'DE YAPILACAK...
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Uluslararası Ziraat Mühendisliği Birliği (CIGR), Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası yetkilileri ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Mehmet Ercilasun ile Uluslararası Ziraat Mühendisliği Birliği (CIGR) üyesi ve Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Nisan ayında Girne’de düzenlenecek uluslararası kongre hakkında bilgi verdi.

Uluslararası Ziraat Mühendisliği Birliği (CIGR) üyesi ve Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, dört yılda bir yapılan CIGR Kongresi’nin 2018 yılında “Çocuklar İçin Sürdürülebilir Yaşam” ana gündemiyle Girne’de gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, bilim insanları tarafından oluşturulan Uluslararası Ziraat Mühendisleri Birliği olarak amaçlarının dünya çapında doğayı ve çevreyi koruyan sürdürülebilir biyolojik üretim sistemleri geliştirmek, mühendislik ve ilgili dallarını kullanarak insanlığın yararına sunmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise kabulde, sürdürülebilir bir dünya için ülke ve dünya genelinde farklı alanlarda yapılan çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi.

Böylesi bir kongrenin Girne’de yapılmasından memnuniyet duyacağını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, odaların yürütmekte olduğu çalışmaları takip ettiğini belirterek çalışmalarından dolayı tebrik ederek, başarılar diledi.  
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