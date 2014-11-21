“Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu” Salı Günü Yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü tarafından düzenlenecek “Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu” salı günü saat 09:30’da Salamis Bay Conti Resort Otel’de yapılacak açılış töreni ile başlayacak.

Türkiye’nin, KKTC’nin ve diğer Türk dünyası devletlerinin yerel yönetim sistemlerinin “Yerel Yönetimlerin Sorunları” başlığı altında ele alınacağı sempozyum, çarşamba günü de devam edecek.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 150 katılımcının yer alacağı sempozyum süresince sorunların çözümüne katkıda bulunabilmek adına yerel yönetimlerde seçim sistemi ele alınarak, merkez yönetim ve yerel yönetimlerin görev paylaşımı irdelenecek.

Sempozyumda “Yerel Yönetimlerde Kaynak Paylaşımı”, “Yerel Yönetimlerde Hizmette Etkinlik ve Verimlilik”, “Yerel Yönetimlerde Ekonomiklik”, “Yerel Özerlik”, “Yerel Yönetimlerde Birleşme ve Katılma”, “Yerel Yönetimlerde Örnek ve Uygulamalar”, “Yerel Yönetimlerde Planlama”, “Yerel Yönetimlerin Gelir Kaynakları”, “Yerel Yönetimlerde Saydamlık/ Hesap Verebilirlik”, “Yerel Yönetimlerde Seçim Sistemi”, “Belediye Personeli Yönetimi”, “Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimler Arasındaki Görev Paylaşımı”, “Yerel Yönetimlerin Uluslararası ve Bölgesel İlişkileri” konuları alt başlıklar altında tartışılacak.