Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun ikincisi yarın başlıyor

Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun ikincisi Çatalköy Belediyesi tarafından 3- 14 Eylül tarihleri arasında yapılıyor.



Çatalköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü başlayacak sempozyuma Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Slovakya, Letonya, Tunus, Libya, Türkiye, Güney Kıbrıs ve KKTC olmak üzere 9 ülkeden toplam 93 sanatçı ve bilim insanı katılacak.



Sempozyumda Erken ve Orta Tunç Çağı’nda Vounous’ta kullanılan üretim teknikleri kullanılarak seramik ve metal döküm çalışmaları yapılacak. Etkinlikte Vounous dahil, Göbeklitepe Akdeniz Neolitiği ve Kıbrıs, Terra Sigillata ve Tarih Öncesinden Milenyum Çağı’na Çocuk konulu bilimsel sunumlar yapılacak.



Etkinlik çerçevesinde okçuluk ve çocuklara yönelik kazı çalışması yer alacak.



HULUSİOĞLU



Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu konuyla ilgili açıklamada, “Oldukça büyük ses getiren ve halkımız tarafından büyük beğeni ile karşılanan böylesi önemli bir organizasyonu bir defaya mahsus değil sürekli olarak her yıl gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum” dedi.



Hulusioğlu, “Vounous gibi zengin bir kültürel mirasımızın yanı başımızda yıllardır sessiz, terk edilmiş ve unutulmuş halde durmasına ve zaman içerisinde yok olup gitmesine gönlümüz razı değildir. Bu nedenle bu önemli yere dört elle sarıldık ve burayı yaşayabilir bir hale getirdik. Bir zamanlar kaçak çöplerin döküldüğü bir mekan olan bu yer gördüğünüz gibi insanların ziyaret edebildiği pırıl pırıl bir yere dönüştürülmüştür.” dedi.



ERSENAL



Proje Başkanı Rauf Ersenal ise yaptığı açıklamada, yok olan kültür mirasına yeniden sahip çıkmak adına Akdeniz dünyasının en büyük ve kapsamlı sempozyumunu gerçekleştirmekten onur duyduklarını söyledi.



ATİK



Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik de, sempozyumla 5 bin yıllık tarihin yeniden hayat bulduğunu, projenin Çatalköy ve ülke tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.



Atik, amaçlarının; Vounous köyünü, yıl boyunca üretim yapılacak bir merkez haline getirmek olduğunu dile getirdi.



Açıklamada, sempozyumun resmi açılışının 7 Eylül Cuma saat 18.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla yapılacağı da belirtildi.



