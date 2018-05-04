: 3. Uluslararası Uygulamalı Matematik ve Mühendislik Bilimi Konferansı Girne’de başladı.

Uluslararası Final Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Moulay Ismail Üniversitesi’nin işbirliğinde Uluslararası Final Üniversitesi kampüsünde düzenlenen konferans 3 gün sürecek ve 20’nin üzerinde ülkeden 400’e yakın bilim insanını ağırlayacak.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, açılışta söz alan Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rifat Çolak, konferansın matematik ve mühendislik alanında bilgi alışverişini, yeni buluş ve bilgilerin paylaşımını sağlayacak şekilde organize edildiğini belirtti.

Moulay Ismail Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zakia Hammouch da, bu yıl 3. gerçekleştirilen konferansın her geçen gün daha fazla katılımla gerçekleştiğini belirterek, konferanstaki işbirliğinin devam etmesini diledi.

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak da, bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, üniversitenin eğitim müfredatını tasarlarken Avrupa ilke ve standartlarını temel aldığını, hayat boyu öğrenme felsefesini de öğrencilere aşıladıklarını vurguladı.