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“Uluslararası üniversiteler arası arama-kurtarma oyunları 2018” başladı

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı (SSTB) koordinesinde Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyine üye ulusal üniversitelerin arama-kurtarma kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2018” (IUSARGames2018)’in açılışı Başbakan Tufan Erhürman’ın da katıldığı törenle yapıldı.

“Uluslararası üniversiteler arası arama-kurtarma oyunları 2018” başladı

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı (SSTB) koordinesinde Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyine üye ulusal üniversitelerin arama-kurtarma kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2018” (IUSARGames2018)’in açılışı Başbakan Tufan Erhürman’ın da katıldığı törenle yapıldı.

27 Nisan 2018 Cuma 12:31
“Uluslararası üniversiteler arası arama-kurtarma oyunları 2018” başladı

AÇILIŞ TÖRENİ CİKLOS’TA GÜVEN PARK ALANINDA YAPILDI…OYUNLAR 3 GÜN SÜRECEK

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı (SSTB) koordinesinde Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyine üye ulusal üniversitelerin arama-kurtarma kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2018” (IUSARGames2018)’in açılışı Başbakan Tufan Erhürman’ın da katıldığı törenle yapıldı.

Törende konuşan Başbakan Tufan Erhürman,  KKTC denince ilk akla gelen sektörün yüksek öğrenim olduğunu belirterek, üniversitelerin bir yandan öğrencilere gönül verdikleri meslekleri icra etmek için gerekli donanımı sağlarken, aynı anda araştırma-geliştirme faaliyetleriyle topluma hizmet sunmayı başlatan yerler olduğunu kaydetti.

3 gün sürecek Oyunların açılışı, Ciklos mevkiindeki Güven Park alanında gerçekleştirildi.

Öğrenci ekipleri ve hakem kortejinin tören alanında yerini almasının ardından saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’yla devam eden açılış töreninde, AKUT ekipleri adına geçtiğimiz yılki oyunların birincisi Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Akut Lideri Anıl Dikkaya, önceki yılın üçüncüsü Lahor Üniversitesi Ekip Lideri Cemşit Aktar, IUSARC Konsey Başkanı Doç. Dr. Erol Adalıer, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi ve Başbakan Tufan Erhürman’ın konuşmaları yer aldı.

Protokol konuşmalarından sonra oyun alanı gezildi, anı fotoğrafı çekildi, protokol ve görevli öğrenciler tarafından oyunların meşalesi yakıldı.

Dans ve folklor ekiplerinin gösterilerinin ardından yemeğe geçildi.

DİKKAYA

KAÜ Akut Ekibi Lideri Anıl Dikkaya, daha önceki yıllarda olduğu gibi dürüst oyun (fair-play) çerçevesinde, ekip ruhuyla ve centilmence yarışılan, üniversiteler arası iyi niyet gösterisi şeklinde geçecek oyunlar beklediklerini dile getirdi.

Dikkaya, oyunların bugün 22 ülkeden temsilcinin yer aldığı IUSARC’ın ruhuna uygun şekilde gerçekleşeceğini, hak edenin kazanacağını ve günün sonunda insanlığa hizmet edeceğini kaydetti.

AKTAR

Lahor Üniversitesi Akut Ekibi Lideri Cemşit Aktar, kazanmak ve kaybetmekten çok, acil durum ve afetlerde yapılacak müdahalelerin en iyi ve etkili şekilde icra edilmesine yönelik oyunlar için işbirliği yapan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve diğer katkı koyanlara teşekkür etti.

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ADALIER

IUSARC 3. Dönem Konsey Başkanı Doç. Dr. Ahmet Adalıer de Konseyin KKTC’deki üniversitelerin katılımıyla 2012 yılında kurulduğunu hatırlatarak, ihtiyacı olan herkesin yanında yer aldığını, akademik bilgi yanında en üst düzeyde teknik bilgiyle yetiştiğini ifade etti.

22 ülkeden 44 üyesi olan IUSARC’ın, Pazartesi gerçekleştirilecek genel kurul ve yeni katılımlarla birlikte 50 üyeyi bulacağının altını çizen Adalıer, söz konusu üniversitelerin akut dışında sosyal sorumluluk alanlarında da faaliyet gösterdiklerini, çeşitli akademisyenlerin katkılarıyla bilimsel yayınlar hazırlanarak bunların KKTC’deki yetkililere iletildiğini belirtti.

Oyunlar sonucunda kazananın insanlık olacağını da dile getiren Adalıer, destek veren tüm kurum kuruluş ve okullarla öğrencilere teşekkür etti.

ÇELEBİ

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi de, IUSARC’ın hem topluma hizmet hem de bilimsel yayınlarla afet ve acil kurtarma literatürüne girdiğini belirterek, üniversite oyunlarına katılan gençlerin, dünyanın en asil amacı “hayat kurtarma” adına bir araya geldiklerini ifade etti.

Çelebi, tümü üniversite öğrencisi olan gençlerin gönüllü olarak, sorumluluk bilinciyle yarışacaklarını ifade ederek, gerçek bir olayla karşılaştıklarında kurtaracakları canların manevi hazzını duyacaklarının altını çizdi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da konuşmasında,  KKTC denince ilk akla gelen sektörün yüksek öğrenim olduğunu, üniversitelerin bir yandan öğrencilere gönül verdikleri meslekleri icra etmek için gerekli donanımı sağlarken, aynı anda araştırma-geliştirme faaliyetleriyle topluma hizmet sunmayı başlatan yerler olduğunu kaydetti.

Erhürman, bunun KKTC’de yaratılmış bir ilk olduğunu ve dünyadaki diğer örneklerinin aynı potansiyele ulaşamadıklarını söyleyerek, Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaya çalışırken, Kıbrıslıların da bazı şeyleri başlatabileceklerini, yeteneklerinin ve zekâlarının dünyadaki diğer ülkelerden az olmadığının gösterildiğini vurguladı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı çok ciddi ve önemli bir çalışma sergilemesinden dolayı tebrik eden Erhürman, en büyük teşekkürü sosyal sorumluluk hisseden ve hissedilmesini sağlayan üniversite öğrencilerine ayırdığını da sözlerine ekledi.

(RU/ÖK) FOTOĞRAFLI        

Haber: Raif Uzkan

 

Son Güncelleme: 27.04.2018 15:42
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