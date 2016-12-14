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14 Aralık 2016 Çarşamba 15:08

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi'nden “Temiz Düşün” Çevre Kampanyasına Katkı

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi'nden 'Temiz Düşün” Çevre Kampanyasına Katkı
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ST. HILLARION YAMAÇLARINDAN 9 TORBA ÇÖP TOPLANDI

 Cumhurbaşkanlığı himayesinde, çevre konusunda genel ve sürekli bir seferberlik için yürütülen “Temiz Düşün” Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’ne; Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne üye GAÜ-AKUT'tan destek geldi.  

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, projeye katkı sağlamak amacıyla, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne üye GAÜ-AKUT öğrencileri ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından oluşan 35 kişilik ekip, bugün Saint Hillarion Kalesi yamaçlarında ulaşılması zor alanlara, dağcılık yöntemlerini kullanarak indi.

Saint Hillarion Kalesi’nin hemen alt kısmında bulunan 10 metre aşağıdaki uçuruma; rüzgarlı havaya rağmen inen GAÜ-AKUT ekibinin, temizlik çalışmasını yaklaşık 2 saatte tamamladığı belirtildi.

Temizlik çalışmasında büyük çoğunluğu pet şişe ve piknik atıklarından oluşan 9 torba çöp toplandı.

"Temiz Düşün" Çevre Koruma Projesi kapsamında Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi'ne üye üniversite AKUT ekipleri tarafından planlanan temizlik çalışmaları, hafta boyunca devam edecek ve yarın Gazimağusa'da, 16 Aralık Cuma günü ise Güzelyurt'ta gerçekleştirilerek tamamlanacak.

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