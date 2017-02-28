Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Şubat 2017 Salı 07:24

Uluslararası Şebeke Şüphesi

Polis, Londra Heathrow Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs’a gönderilmek istenen bir bavulda ele geçirilen 3 kilo esrar ile ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

Uluslararası Şebeke Şüphesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 Ocak ayında Londra Heathrow Havalimanı’nda ele geçirilen bavul dolusu uyuşturucunun adresinin KKTC’de okuyan Tanzanya uyruklu 3 öğrenciye ait olmasının ardından harekete geçen polis ekipleri yeni bilgilere ulaştı.

Edinilen bilgide, zanlıların aynı yöntemle daha önce KKTC’ye yüklü miktarda uyuşturucunun getirilip getirilmediği hususunda Narkotik polisi zanlıların telefon dökümleri ve iletişim bilgilerini mercek altına aldığı öğrenildi.

İngiltere polisinin verdiği bilgi doğrultusunda önceki gün Lefkoşa’da bir üniversitede operasyon yapılarak tutuklanan ve aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alınan zanlılar Arnold Christian Likoko, Rashid Ali Siwa ve Abbas Ramadhan Kambiy, ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 4’er gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Metin: Şebekeden şüpheleniliyor  

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin, zanlıların Londra Heathrow Havalimanı’nda Ocak ayında ele geçirilen 3 kilo esrar ile bağlantılı tutuklandıklarını anımsattı.

Polis memuru Fadıl Metin, gelen bilgi üzerine bavul üzerinde çıkan adres sonucu tespit edilip tutuklanan Tanzanya uyruklu Arnold Christian Likoko, Rashid Ali Siwa ve Abbas Ramadhan Kambiy’in uluslararası şebeke olduğundan şüphelenildiğini ve araştırmanın derinleştirilerek sürdüğünü ifade etti.

Metin, yapılan sorgulamada zanlılar Arnold Christian Likoko ve Rashid Ali Siwa’nın işledikleri suçu itiraf ettiklerini belirterek, araştırmanın çok yönlü devam ettiğine dikkati çekti.

Zanlıların telefon dökümlerinin incelenmesi gerektiğini ifade eden Metin, zanlıların soruşturma amaçlı 4’er gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu.

Kaynak  : Havadis

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barış Kültürü Eğitimi Projesi, Uluslararası Barış Kültürü Eğitimi Konferansı İle Tamamlandı Barış Kültürü Eğitimi Projesi, Uluslararası...
1 milyon 600 bin TL kefaletle serbest kaldı 1 milyon 600 bin TL kefaletle serbest kaldı
9 Ay Hapis Yatacak 9 Ay Hapis Yatacak
Eve Pencereden Girmiş! Eve Pencereden Girmiş!
Ülkeye Girer Girmez Kaza Yaptı! Ülkeye Girer Girmez Kaza Yaptı!
AKINCI: "GELECEĞİ SAĞLIKLI KURACAKSAK GEÇMİŞTEKİ KÖTÜLÜKLERİN ANASININ ENOSİS OLDUĞUNU RUMLAR DA GÖRMELİ” AKINCI: "GELECEĞİ SAĞLIKLI KURACAKSAK GEÇMİŞTEKİ...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Barış Kültürü Eğitimi Projesi, Uluslararası...
POST Araştırma Enstitüsü’nün toplumlararası projelerinden olan Barış Kültürü Eğitimi Projesi, Lefkoşa’da...

Haberi Oku