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27 Şubat 2017 Pazartesi 13:51

Uluslararası Sanatçı Navruz’un Yeni Sergisi 1 Mart’ta DAÜ’de Açılıyor

Uluslararası Sanatçı Navruz'un Yeni Sergisi 1 Mart'ta DAÜ'de Açılıyor
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Vitray sanatçısı, şair ve yazar Türkan Navruz’un yeni sergisi, 1 Mart’ta Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) açılıyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Navruz’un Prof. Dr. Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda yer alacak “Bir Nefesten... Bin Nefese...” isimli sergisi açılışı saat 18:30’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından yapılacak.

Uluslararası edebiyat buluşmaları ve vitray çalışmalarıyla yurtiçi ve yurtdışında KKTC adına sergiler açan Navruz’un vitray sanat eserlerinin sergileneceği sergisi, 8 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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