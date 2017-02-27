Uluslararası Sanatçı Navruz’un Yeni Sergisi 1 Mart’ta DAÜ’de Açılıyor

Vitray sanatçısı, şair ve yazar Türkan Navruz’un yeni sergisi, 1 Mart’ta Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) açılıyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Navruz’un Prof. Dr. Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda yer alacak “Bir Nefesten... Bin Nefese...” isimli sergisi açılışı saat 18:30’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından yapılacak.

Uluslararası edebiyat buluşmaları ve vitray çalışmalarıyla yurtiçi ve yurtdışında KKTC adına sergiler açan Navruz’un vitray sanat eserlerinin sergileneceği sergisi, 8 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.