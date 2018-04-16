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Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali Organizasyon Komitesi Gençlik Dairesi Müdürü Çolakoğlu’nu Ziyaret Etti

Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali Organizasyon Komitesi Eş Başkanları Ali Katipoğlu ve Ali Nebih ile Komite üyeleri, Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu’nu ziyaret etti.

Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali Organizasyon Komitesi Gençlik Dairesi Müdürü Çolakoğlu’nu Ziyaret Etti

Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali Organizasyon Komitesi Eş Başkanları Ali Katipoğlu ve Ali Nebih ile Komite üyeleri, Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu’nu ziyaret etti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:34
Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali Organizasyon Komitesi Gençlik Dairesi Müdürü Çolakoğlu’nu Ziyaret Etti
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 Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali Organizasyon Komitesi Eş Başkanları Ali Katipoğlu ve Ali Nebih ile Komite üyeleri, Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu’nu ziyaret etti.

 Heyet, Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün de paydaş olduğu 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali organizasyonuyla ilgili Çolakoğlu’na bilgi verdi.

 Gençlik Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Festivalin bu yıl Lefkoşa Folklor Derneği ve Halk Sanatları Derneği tarafından üstlenildiği belirtilerek, FOGEM, GÖÇTAŞ,TUFAG, Akademi Sanat Derneği ve Gençlik Merkezi Birliği’nin de katılımcı olduğu kaydedildi.

 Açıklamada, Festivale bu yıl Portekiz, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Türkiye ve KKTC’den katılım olacağı da belirtildi.

 ÇOLAKOĞLU

 Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkenin tanıtımı açısından uluslararası festivallerin düzenlenmesininoldukça önemli ve mutluluk verici olduğunu kaydetti.

 Sivil toplum örgütleri ve derneklerin gençlerin bireysel gelişimine olumlu katkısı olduğunu belirten Çolakoğlu, gençlerin fayda sağlayacağı etkinliklere ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

 Çolakoğlu, sosyal, sportif, eğitsel ve kültürel paylaşımların toplumları yakınlaştırarak dostluk zincirine halka eklediğini de vurguladı.

 

  

Son Güncelleme: 16.04.2018 15:31
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları FestivaliAli KatipoğluAli Nebih
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