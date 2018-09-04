Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nden Bir Heyet Kayıp Şahıslar Komitesi’ni Ziyaret Etti

Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP), 2017 Mutabakat Zaptı çerçevesinde Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün (ICRC) Cenevre'deki genel merkezinden iki yetkiliyi, işbirliği alanlarını görüşmek üzere Lefkoşa'ya davet etti.



Komiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, konuk heyetle olası işbirliği alanları konuşuldu. Komite laboratuvarını ziyaret eden konuk heyet ayrıca operasyonlar ve bilimsel prosedürlerin tüm aşamaları hakkında uzmanlar tarafından bilgilendirildi.



CMP’nin ICRC ile yürüttüğü işbirliği çerçevesinde şimdiye kadar kayıp vakalarının çokça yaşandığı Orta Doğu'daki ülkelerden 40 kadar bilim insanı adli antropoloji konusunda Kıbrıs’ta eğitim aldı.



