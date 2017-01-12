Cenevre’de, güvenlik ve garantilerin ele alınacağı Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferans yerel saatle 11.30’da (KKTCSİ 13.30) başladı.

ULUSLARARASI KIBRIS ZİRVESİ BAŞLADI





Cenevre’de, güvenlik ve garantilerin ele alınacağı Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferans yerel saatle 11.30’da (KKTCSİ 13.30) başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i toplantı salonunun girişinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı. Liderler, Guterres ile bir süre baş başa görüşüp, daha sonra da konferansa geçti.

BM Cenevre Ofisi’ne gerçekleşen konferansa, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının yanısıra garantörler Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katıldı.

Konferans nedeniyle Cenevre’de bulunan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Dışişleri ve Güvenlik Teşkilatı Yüksek Temsilciği Federica Mogherini de toplantıda ilgili taraf ve gözlemci olarak yer alacak.



Bu arada Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konferansı öncesinde dün gece bir çalışma toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, güvenlik ve garantilerin ele alınacağı bugünkü konferansla ilgili konular görüşüldü..