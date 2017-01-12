Cenevre’de, güvenlik ve garantilerin ele alınacağı Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferansta yerel saatle 13.00’te (KKTCSİ 15.00) resepsiyona geçildi.

ULUSLARARASI KIBRIS KONFERANSI





Cenevre’de, güvenlik ve garantilerin ele alınacağı Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferansta yerel saatle 13.00’te (KKTCSİ 15.00) resepsiyona geçildi.

BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de davet edildiği resepsiyona, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanısıra müzakere heyetleri, garantörler, siyasi parti temsilcileri, AB delegasyonu ve uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun resepsiyona katılmadığı öğrenildi.

Uluslararası konferansın, yerel saatle 14.00’teki (KKTCSİ 16.00) çalışma yemeğiyle devam etmesi öngörülüyor.

Yemekte liderlere 3’er kişiden oluşan heyetler eşlik edecek.

Yemek sonrasında devam edecek konferansın 20.00’ye (KKTCSİ 22.00) kadar sürmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ara sırasında, yerel saatle 14.45’te (KKTCSİ 16.45) basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda Akıncı ile Anastasiadis de hazır bulunacak.

KONFERANSIN SABAHKİ BÖLÜMÜ

Bu arada konferansın sabahki bölümünde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanısıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un birer konuşma yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, elde edilen bilgiye göre, resepsiyon nedeniyle verilen arada, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson baş başa bir görüşme yaptı.