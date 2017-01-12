Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ocak 2017 Perşembe 12:32

ULUSLARARASI KIBRIS KONFERANSI

Cenevre’de, güvenlik ve garantilerin ele alınacağı Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferansta yerel saatle 13.00’te (KKTCSİ 15.00) resepsiyona geçildi.

ULUSLARARASI KIBRIS KONFERANSI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 ULUSLARARASI KIBRIS KONFERANSI

Cenevre’de, güvenlik ve garantilerin ele alınacağı Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferansta yerel saatle 13.00’te (KKTCSİ 15.00) resepsiyona geçildi.

BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de davet edildiği resepsiyona, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in  yanısıra müzakere heyetleri, garantörler, siyasi parti temsilcileri, AB delegasyonu ve uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun resepsiyona katılmadığı öğrenildi.

Uluslararası konferansın, yerel saatle 14.00’teki (KKTCSİ 16.00) çalışma yemeğiyle devam etmesi öngörülüyor.

Yemekte liderlere 3’er kişiden oluşan heyetler eşlik edecek.

Yemek sonrasında devam edecek konferansın 20.00’ye (KKTCSİ 22.00) kadar sürmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ara sırasında, yerel saatle 14.45’te (KKTCSİ 16.45) basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda Akıncı ile Anastasiadis de hazır bulunacak.

KONFERANSIN SABAHKİ BÖLÜMÜ

Bu arada konferansın sabahki bölümünde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanısıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un birer konuşma yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, elde edilen bilgiye göre, resepsiyon nedeniyle verilen arada, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson baş başa bir görüşme yaptı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
CenevreKıbrıs Zirvesi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YENİBOĞAZİÇİ’NDE PAZAR GÜNÜ KÖY PAZARI AÇILACAK YENİBOĞAZİÇİ’NDE PAZAR GÜNÜ KÖY PAZARI AÇILACAK
ULUSLARARASI KIBRIS ZİRVESİ BAŞLADI ULUSLARARASI KIBRIS ZİRVESİ BAŞLADI
CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ İSKELE İLÇESİ’NDE YENİ BAŞKAN KASAPOĞLU OLDU CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ İSKELE İLÇESİ’NDE YENİ...
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASA TASARISI MECLİS KOMİTESİNDE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASA...
BÜYÜKKONUK’TA ÜRETİCİLERE BAĞ EĞİTİMİ BÜYÜKKONUK’TA ÜRETİCİLERE BAĞ EĞİTİMİ
SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET LABORATUVARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI: SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET LABORATUVARI İLE İLGİLİ...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

YENİBOĞAZİÇİ’NDE PAZAR GÜNÜ KÖY PAZARI...
Yeniboğaziçi’nde “yerel üret, yerel tüket” sloganıyla, 15 Ocak Pazar günü, cittaslow (sakin şehir)...

Haberi Oku