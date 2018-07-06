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Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali’nde gala heyecanı yaşandı

Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali’nde gala heyecanı yaşandı

06 Temmuz 2018 Cuma 11:04
Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali’nde gala heyecanı yaşandı

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ BREZİLYA’NIN
 

50. Geleneksel İskele Festivali kapsamında bu yıl 23.’sü düzenlenen Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali’nde gala heyecanı yaşandı.

Toplam 13 dalda ödülün verildiği gecenin birincisi ise KKTC’ye ilk kez gelen Brezilya ekibi oldu. Brezilya, birincilik ödülünün yanı sıra En İyi Kareografi ödülünün de sahibi oldu.

KKTC’Yİ ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞIYAN 23 YILLIK GELENEK…
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, organizatörlüğünü Kuzey Kıbrıs Halk Dansları Federasyonu Başkanı aynı zamanda İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa’nın yaptığı gecede, KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra; Brezilya, Bolivya, Romanya, Rusya, Çekya Cumhuriyeti, Makedonya ve Macaristan’dan gelen ekipler gösteri sundu.
İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde yapılan gala gecesine Başbakan Tufan Erhurman, İskele Belediye Başkanı Hasan SadıkoğluCTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Belediye Meclis üyeleri ve Belediye Müdür Vekili, Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, CIOFF yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Büyük bir özveriyle hazırlanan gecede, hünerlerini sergileyen ilk ekip, ev sahibi, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu oldu. Renkli görüntülere sahne olan gecede misafir olarak katılan Erenköy Lisesi Dans Grubu’nun sergilediği gösteri de büyük beğeni aldı. Gecede sırasıyla Çekya Cumhuriyeti, Romanya, Makedonya, Türkiye, Macaristan, Brezilya, Rusya ve Bolivya ekipleri sahne aldı.
BREZİLYA’YA 2 ÖDÜL BİRDEN
Faruk Alkaya, Mehmet Ayan, Bülent Kurtişoğlu, Sibel Sezer, Tanju Hastunç, Savaş Tuğsavul, Huriye Kaşer, Kağan Tiftik, Amir Mamuti, Adem Öksüzoğlu ve Gülgün Sanlıer’in jüri koltuğuna oturduğu gecede, ödüller de sahiplerini buldu. Hazırlayıp sahneledikleri gösteri ile izleyenleri kendilerine hayran bırakmayı başararak en iyi kareografi ödülüne layık görülen Brezilya, gala gecesinin de birincisi olmayı başardı. Ödülünü Başbakan Tufan Erhurman’ın elinden alan Brezilya’yı takip eden ülkeler ise Macaristan ve Bolivya oldu. İskele özel ödülü de Türkiye’nin oldu.
Diğer dallarda ödül alan ülkeler ise şöyle;
“En İyi Bay Dansçı – Rusya (Danil Nechaeu), En İyi Bayan Dansçı – Brezilya (Taiz Kinteyro), Jüri Özel Ödülü – Çekya Cumhuriyeti, İskele Özel Ödülü – Türkiye, Otantik Grup Ödülü – Macaristan, Halk Ödülü – Bolivya, Festival Ödülü – Romanya, Kareografi Ödülü – Brezilya, En İyi Performans Ödülü – Rusya, Onur Ödülü – Makedonya”
 

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Son Güncelleme: 06.07.2018 14:44
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