Uluslararası Fuar yarın açılacak

108 FİRMA VE KURULUŞ KATILACAK

KKTC Uluslararası Fuarı yarın saat 19.00’da açılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi tarafından organize edilen KKTC Uluslararası Fuarı, 10 Haziran’a kadar açık kalacak.

Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda yer alacak olan 42. KKTC Uluslararası Fuarı’na katılan firmalar, ürünlerini 3 bin metrekare kapalı, 6 bin metrekare açık alanda sergileme fırsatı bulacak.

KKTC’den 54 sanayici-imalatçı, 50 ithalatçı ve 4’ü tanıtım amacıyla olmak üzere toplam 108 firma ve kuruluşun katılacağı fuara, Türkiye Cumhuriyeti’nden de 28 firma katılacak.

Eğlence amaçlı lunaparkın da kurulacağı fuarda, katılımcıları ve ürün gruplarını içeren katalog ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.



Fuar, pazar - perşembe günleri 19.00 - 23.00, cuma - cumartesi günleri ise 19.00 - 24.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

“FUARDA YER ALACAK STANTLAR”

Fuarda, KKTC stantlarında Kıbrıs’a özgü el sanatları, hediyelik eşya ve Kıbrıs ören yerleri, alüminyum, PVC kapı ve pencere sistemleri, küpeşte çeşitleri, fitness alet ve ekipmanları, çelik mutfak ve vitrinli buzdolabı çeşitleri, sentetik çim ve ekipmanları, kahve makineleri ve yerli kahve çeşitleri, doğal mermer ve granit çeşitleri, bahçe mobilyaları, elektrik kablo çeşitleri, plastik boru çeşitleri, şömine çeşitleri, çelik ve ahşap yapılar, sağlık hizmetleri, LBG gaz tüp ve emtia ürünler, haşere ilaçları, inşaat ve yapı malzemeleri, mutfaklar, oturma grupları, mobilya, yatak takımları, banyo ve aksesuarları, beyaz eşya çeşitleri, soğutma sistemleri, gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, zirai tarım aletleri, alkolsüz içecekler, bilgisayar ve aksamları, parke, bordür ve drenaj boruları, iç ve dış cephe boyalar, kimyasal ürünler, alcı dekorasyon ürünleri, güvenlik sistemleri, kameralar ve ekipmanları, bisiklet ve aksesuarları, iş makineleri, büro malzemeleri, sigorta hizmetleri, garaj kapıları, dekorasyon amaçlı taşlar, bahçe tel çeşitleri, alternatif enerji sistemleri, iletişim hizmetleri, küçük ev gereçleri ve aksesuarları, eğitim hizmetleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Türkiye’nin değişik sektörlerinde hizmet veren, büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının tanıtımı ve ürünleri de sergilenecek.

TC stantlarında ise bu yıl alternatif enerji sistemleri, ev ofis mobilyaları, alüminyum ofis bölme sistemleri, ev ve döşemelik tekstil ürünleri, duş - küvet kabinleri, banyo - mutfak dolapları ve aksesuarları, paslanmaz çelikten mutfak eşyaları, kereste, parke lambiri vb. ahşap ürünleri, endüstriyel tip soğutma reyonları, sünger yatak, baza, başlık ve yastık çeşitleri, porselen sofra eşyaları, gıda ürünleri, madeni yağ ve gres ürünleri yer alacak.

