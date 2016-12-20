Uluslararası Final Üniversitesi, Kafkasya Üniversiteler Birliği İle İşbirliği Protokolü İmzaladı

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) , Kafkasya Üniversiteler Birliği ile akademik işbirliği protokolü imzaladı. Protokole Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz imza koydu.

Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Kafkasya Üniversiteler Birliği olarak Uluslararası Final Üniversitesi ile imzalanan anlaşma ile daha da güçlendiklerini dile getirerek mutluluğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Kafkasya Üniversiteler Birliği ile yapılan anlaşma ile Avrupa ve Asya’nın sınırındaki Kafkasya coğrafyasında UFÜ’ nün adının duyulacağını ve uluslararası çalışmalarda üniversiteye artı değer katacağını söyledi.

İmzalanan protokolle birlikte UFÜ, Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin 126. üyesi oldu. Protokol, eğitim ve araştırma için öğrenci değişimini, kısa dönem programların karşılıklı uygulanmasını, öğretim ve araştırma için akademik personel değişimini, proje araştırma ve yayınında işbirliğini, seminer, konferans ve diğer bilimsel etkinliklerin müşterek organizasyonunu ve uluslararası tanıtımlar için kültürel aktivitelerin tasarım iştirakini içeriyor.