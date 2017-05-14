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14 Mayıs 2017 Pazar 10:18

Uluslararası Final Üniversitesi Giriş Ve Burs Sınavı 2 Haziran’da

Uluslararası Final Üniversitesi Giriş Ve Burs Sınavı 2 Haziran'da
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Uluslararası Final Üniversitesi 2017 – 2018 Öğrenci Yerleştirme Ve Burs Sınavı 2 Haziran 2017 Cuma günü gerçekleştirilecek. Uluslararası Final Üniversitesi Kampusu’nde gerçekleştirilecek sınav sabahı liselerden otobüs kaldırılarak öğrencilere ulaşım imkanı sağlanacak. Tek oturum halinde gerçekleştirilecek sınav saat 11.30’de başlayacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, 2017 – 2018 Öğrenci Giriş ve Burs Sınavı’na katılmak isteyenlerin üniversitenin www.final.edu.tr adresinden online kayıt yaptırılabileceği belirtildi. Öte yandan detaylı bilgi için üniversitenin 444 0 838 numaralı telefonuna aranabiliyor. Kayıt için son gün 1 Haziran.

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