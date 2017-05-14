Uluslararası Final Üniversitesi Giriş Ve Burs Sınavı 2 Haziran’da

Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, 2017 – 2018 Öğrenci Giriş ve Burs Sınavı’na katılmak isteyenlerin üniversitenin www.final.edu.tr adresinden online kayıt yaptırılabileceği belirtildi. Öte yandan detaylı bilgi için üniversitenin 444 0 838 numaralı telefonuna aranabiliyor. Kayıt için son gün 1 Haziran.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.