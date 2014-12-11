“Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi Ve Geleceği” Konulu Uluslararası Sempozyum Daü’de Başladı

Türkiye Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkez Başkanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğinde düzenlenen “Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği” konulu uluslararası sempozyum başladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda bu sabah başlayan iki gün süreli sempozyumun açılış törenine Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Gazimağusa Beeldiye Başkanı ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı İsmail Arter de katıldı.

CİCİOĞLU

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Doç. Dr. Hasan Cicioğlu açılış konuşmasında, Merkez’in kuruluşundan bugüne 20 den fazla bilimsel toplantı düzenlediğini belirtti.

Cicioğlu, Kıbrıs meselesinin Türkiye’yi en çok meşgul eden, 60 yıldır iç ve dış politikada gündem olan bir konu olduğunu söyledi.

Cicioğlu, Kıbrıs meselesinin başlangıcının 1571 olduğunu kaydederek, sempozyumda konunun çeşitli boyutlarıyla iki gün süresince ele alınacağını belirtti.

BEYHAN

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan da, Kıbrıs’ın tarihinin Anadolu tarihi kadar eski olduğunu ve bir çok medeniyetin beşiği bir coğrafyada olduğunu kaydetti.

KKTC’nin 31 yaşında genç bir devlet olduğunu vurgulayan Beyhan, sempozyumda geçen zamanın muhasebesinin yapılarak, belirlenmesi gereken politikaların ele alınacağını söyledi.

Beyhan, sempozyumda siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve tarih bilimcilerin 53 tebliğ sunacaklarını kaydetti.

ÖRS

Türkiye Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs de, Türkiye’nin zemin, zaman ve olaylara göre değişmeyen en önde gelen meselelerinden birinin Kıbrıs olduğunu belirtti.

Örs, Kıbrıs’ın Türkiye için vazgeçilmez milli bir dava olduğunu, sempozyum ile de milli davanın sesinin dünyaya duyurulacağını belirtti.