“Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi Ve Geleceği” Daü’de İrdelenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı işbirliği ile “Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu” gerçekleştirecek.

11-12 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan söz konusu etkinliğin açılışı, yarın saat 10.00’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak.

EROĞLU VE AKÇA DA AÇILIŞA KATILACAK

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmaları ile devam edecek olan açılışta sırasıyla DAÜ – ATAUM Başkanı Doç. Dr. Hasan Cicioğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs birer konuşma yapacak.

Açılışa Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça’nın da katılması ve Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun bir konuşma yapması bekleniyor.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Derya Örs başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Melek Fırat ve Prof. Dr. Erel Tellal’in konuşmacı olarak katılacağı “Johnson Mektubunun 50. Yılında Türk Dış Politikası ve Kıbrıs Gelişmeleri” konulu açılış paneli gerçekleştirilecek.

Sempozyum boyunca paneller Mustafa Afşin Ersoy Salonu, Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu ve DAÜ Kütüphanesi Oditoryumu’nda eş zamanlı olarak yürütülecek.