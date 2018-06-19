Uluslararası Bellapais Müzik Festivali Perşembe Akşamı Sona Eriyor...

KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ BÖLGE BANDOSU KONSER VERECEK

22. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali” yarın ve perşembe günü Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bandou’nun vereceği konserle son bulacak.

Şef Kaya Aydoğu (Bando Albay), Yardımcı Şef Erkan Karaduman eşliğinde solistler Ozan Orhon, Niyal Öztürk, Emrah Daban, Mehmet Serdar Sönmez, Cumhur Güvenin, Emre Berbergil sahne alacak.

Konser programında Bizet, Brahms, Monti, Erdener, Miller gibi isimlerin eserlerine yer verilecek.

Yarın akşamki “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Bölge Bandosu” konseri halka açık ve ücretsiz, perşembe akşamı ise davetiye ile olacak.

Konserler 20.30’da başlayacak.