banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93281
ALTIN
256.287
DOLAR
6.6323
STERLİN
8.5490
EURO
7.7512
Mevlevi’de yangın
MEVLEVİ'DE YANGIN
30,000 Euro nakit para ile çıkış yapamadı
30,000 EURO NAKİT PARA İLE...
Ozanköy’de kavga
OZANKÖY'DE KAVGA
Akdoğan’da uyuşturucu
AKDOĞAN'DA UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Bir bu eksikti
Kapat

Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması Yeniden Yapılacak

Lefkoşa, 30 Ağustos 18 : 30 Temmuz 2018 – 27 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması”, seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede, istenilen kriterlere uygun eser bulunmadığından yeniden yapılması kararlaştırıldı. 

Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması Yeniden Yapılacak

Lefkoşa, 30 Ağustos 18 : 30 Temmuz 2018 – 27 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması”, seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede, istenilen kriterlere uygun eser bulunmadığından yeniden yapılması kararlaştırıldı. 

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:27
Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması Yeniden Yapılacak

Lefkoşa, 30 Ağustos 18 : 30 Temmuz 2018 – 27 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması”, seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede, istenilen kriterlere uygun eser bulunmadığından yeniden yapılması kararlaştırıldı. 

3 Eylül 2018 – 24 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak olan yarışma, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde çalışanlar ile Seçici Kurul ve Seçici Kurul’un birinci derecedeki yakınları dışındaki herkese açık olacak. Her katılımcı en fazla üç farklı adet eserle yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları,  diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekiyor.

Seçici Kurul tarafından belirlenmiş olan ilk beş logo; TDKB web sayfasında (www.tdkb.gov.ct.tr)  halk oylamasına sunularak derecelendirilecek. Yarışma sonunda dereceye giren ilk üç logoya para ödülü verilecek. Buna göre birinciye verilecek ödül 3.000 TL, ikinciye verilecek ödül 1.000 TL ve üçüncüye verilecek ödül 500 TL olarak belirlendi.

(FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan resti çekti “ne haliniz varsa görün”
Erdoğan resti çekti “ne haliniz varsa görün”
Hala Sultan Tekkesi’ne Ziyaret Gerçekleştirildi
Hala Sultan Tekkesi’ne Ziyaret Gerçekleştirildi
Lefkoşa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Düzenlendi
Lefkoşa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Düzenlendi
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Yeşilköy İle Devam Etti
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Yeşilköy İle Devam Etti
Carettalar Denizle Buluştu
Carettalar Denizle Buluştu
Tarım Dairesi tağşişli zeytinyağı ürünlerini açıkladı
Tarım Dairesi tağşişli zeytinyağı ürünlerini açıkladı
Özersay’dan 30 Ağustos mesajı
Özersay’dan 30 Ağustos mesajı
Akıncı: “Çok ciddi, sıkıntılı günlerden geçiyoruz”
Akıncı: “Çok ciddi, sıkıntılı günlerden geçiyoruz”
Akıncı, 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin açılışına katıldı
Akıncı, 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin açılışına katıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye ve KKTC’de de törenlerle kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye ve KKTC’de de törenlerle kutlanıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim