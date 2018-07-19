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Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi 20 Temmuz Mesajı

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI 

Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi 20 Temmuz Mesajı

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI 

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:49
Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi 20 Temmuz Mesajı

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI 
YUSUF: “KIBRIS TÜRKÜ, 20 TEMMUZ 1974 BARIŞ HAREKATI’YLA MÜSLÜMAN TÜRK VARLIĞININ SONSUZA DEK BAĞIMSIZ VE EGEMEN OLARAK YAŞAYACAĞINI DÜNYAYA İLAN ETTİ”
Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’yla Kıbrıs Türkü’nün asırlardır adada şehitler vererek, canla, kanla koruduğu Müslüman Türk varlığının sonsuza dek bağımsız ve egemen olarak yaşayacağını dünyaya ilan ettiğini belirtti. 
Yusuf, yayımladığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında mukavemetçi Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin taçlandırıldığı, özgürlüğe kavuşulan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın, Türk Milleti’ne ve onun kopmaz ve ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkına kutlu olmasını temenni etti. 
Emperyalist güçlerin desteklediği Rum-Yunan ikilisinin adayı Yunan yapma emellerine, Megali İdea ve Enosis sevdasına bu anlamlı günde mücahit ve Mehmetçiğin büyük zaferiyle son verildiğini söyleyen Yusuf, bağımsız KKTC'nin temellerinin ve adada iki ayrı devlete dayalı çözümün coğrafi zeminin bu şanlı günde atıldığını kaydetti. 
Yusuf mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Kıbrıs'ta Türk varlığını hazmedemeyenler müzakere masasında bin bir ayak oyunuyla, Kıbrıs'ın tamamına sahip çıkıp, Kıbrıs Türkünü ve KKTC'yi yok etmek, Türk ordusunu adadan çıkarmak, Anavatan'ın garantörlüğüne son vermek ve Anavatanla olan bağlarımızı koparmak istemektedirler. Bunu yaparken de diplomasi, baskı, tehdit, adam satın alma, yalan ve dolan dahil her yolu mubah görmekten çekinmemektedirler. Şer planlarıyla ve Bizans oyunlarıyla Kıbrıs elimizden alınmak istenmektedir. Emperyalist planlarla Kıbrıs’ın Rum - Yunan yapılmasına asla müsaade etmeyeceğimiz bilinmelidir.”

Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Macit Yusuf, Rum Yönetimi’nin hakimiyetçi ve hegemonyacı emellerini gerçekleştirmek, Enosis yolunu yeniden açmak için entrika peşinde koştuğunu, uzlaşmaz tavrını sürdürdüğünü ve samimiyetten uzak davranışlar sergilediğini kaydetti.
Guterres çerçevesinin stratejik bir paket anlaşması önerisinin Kıbrıs Türkü’nün felaketi olduğu görüşünü ifade eden Yusuf, Türkiye’nin garantörlüğünün, tek yanlı müdahale hakkının ve adadaki askeri varlığının olmayacağı bir anlaşmayı kesinlikle reddettiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanlış yolda olduğunu ve derhal bundan dönmesi gerektiğini iddia eden Yusuf, “Meclis de bu konuda aldığı kararları çiğneyerek suç işlemekten vazgeçmelidir” görüşüne yer verdi.
Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, Kıbrıs Türkü’nün kendi geleceğini belirleme hakkından taviz vermeyeceğini, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün de olmazsa olmazları olduğunu vurguladı.
“Federal çözüm modelinin tükendiğini, Rum lider Anastasiadis’in gerçek yüzünü fazlasıyla gösterdiğini” belirten Yusuf, “Bu dönemde, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile kazandığımız özgürlüğümüzü ve egemenliğimizi taçlandırarak kurduğumuz Devletimiz KKTC'nin tanınmasını istemek en doğal hakkımızdır. Bu amaçla dünya çapında büyük bir kampanya başlatılmalıdır” ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 19.07.2018 14:12
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