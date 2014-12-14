Ulusal Adalet Partisi Genel Merkezi Açıldı

PARTİ GENEL BAŞKANI FATMA SOLMAZ İLK BASIN TOPLANTISINI DÜZENLEDİ



Yeni kurulan Ulusal Adalet Partisi (UAP) binasının açılışı yapılarak ilk basın toplantısı gerçekleştirildi.

Partinin Lefkoşa Otobüs Terminali karşısındaki genel merkez binasında açılış kokteyli yapıldı ve partinin kuruluşunda emeği geçenlere plaket verildi.

SOLMAZ

UAP Genel Başkanı Fatma Solmaz düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs Türk halkının adaletin olmadığı, siyasi ahlak ve etik kurallarının dibe vurduğu bir zamanda; kendi bağrından çıkardığı UAP’yi adaleti ve çağdaş sürdürülebilir ülke düzenini yeniden inşa etmek için kurduğunu söyledi.

Solmaz “Lale Devri” yaşanıyor misali devletin basiretten, ciddiyetten ve kararlılıktan bilgi ve donanımdan yoksun idareciler tarafından kuşatıldığını, sistemin adama ve ahbap çavuş ilişkilerine dayalı hale geldiğini savundu.

KKTC’de parlamenter sistemin çöktüğünü, devletin emanet edileceği genç kuşakların gaflet, delalet ve ihanet içindeki birtakım sendika başkanlarının insafına ve inisiyatifine bırakıldığını iddia eden Solmaz,

ekonomik düzen ve sosyal adaletin tamamen çöktüğünü de savundu.

Solmaz, halkın borçlarını ödeyemez duruma geldiğini, ülke insanının kargaşa ve ilkel yönetim şekli altında ezildiğini, sistemin zengini daha zengin, fakiriyse daha fakir yaptığını savundu.

İVEDİLİKLE ÖZELLEŞTİRME…

Solmaz, UAP’nin devlet sektöründeki aşırı şişkinlik ve hantal yapının ivedilikle çözülmesine, devlete bağlı tüm kamu iktisadi kuruluşlarının ivedilikle özelleştirilmesinden yana olduğunu, Telekomünikasyon, posta, elektrik, devlet basımevi, damga pulu basımı, Kıbrıs Sigorta v.s gibi devlet tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin özelleştirilmesini savunduğunu bildirdi.

SAĞLIK’TA MAHALLE DOKTORLUĞU SİSTEMİNE GEÇİŞ

Çökmüş durumdaki sağlık sisteminin tamamen sil baştan yapılması gerektiğini kaydeden Solmaz UAP iktidarında “Mahalle Doktorluğu” sistemine geçileceğini, tüm ülke bireyleri için “Özel Sağlık Sigortası” uygulanacağını ve bedelinin devlet tarafından ödeneceğini söyledi.

DİN DERSLERİNİN ZORUNLU OLMASI

Solmaz UAP’nin din derslerinin okullarda zorunlu hale getirilmesinden yana olduğunu ve bu bağlamda gerekli yasaların çıkartılacağını da belirtti.

REŞİT OLMAYANLARA TECAVÜZE İDAM CEZASI

Solmaz, UAP’nin reşit olmayan küçük yaştaki çocuklar ve akli dengesi yerinde olmayan vatandaşların uğradığı acımasız cinsel taciz ve ırza tecavüz olaylarında verilmesi gereken cezanın idam olması için gerekli yasaları çıkaracağını da kaydetti.

“FEDERAL KIBRIS HAYAL ÜRÜNÜ, KIBRIS TÜRKÜNÜ ANAVATANINDAN KOPARIR, YAMA YAPAR”

Genel Başkan Fatma Solmaz dış politikaya da değindiği konuşmasında, KKTC’nin tanınması yerine Federal Kıbrıs gibi hayal ürünü, Kıbrıs Türkünü Anavatanından koparacak ve Ruma yama yapacak tezlerin peşinden koşulduğunu, toplumdaki bireyler tarafından sağlanması gereken “Milli Konsensüs”ün kasıtlı olarak zafiyete uğratıldığı görüşünü dile getirdi.

“TÜRKİYE GİRMEDEN KKTC AVRUPA BİRLİĞİ’NE GİRMEMELİ”

Solmaz, “UAP Avrupa Birliği (AB)’ye girmekten yanadır fakat Türkiye Cumhuriyeti AB’ye girmediği takdirde tek yanlı olarak KKTC’nin AB’ye girmemesi gerektiğini savunmakta ve bu inanç ve tavrından asla taviz vermemektedir” şeklinde konuştu.

“ANLAŞMA İKİ AYRI EŞİT DÜNYACA TANINMIŞ DEVLET STATÜSÜNDE…”

Solmaz, Kıbrıs’ta bir anlaşmanın iki eşit ve dünyaca tanınmış devlet statüsünde olması gerektiğini, ayrıca Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla taviz verilmemesi gereğinden yana olduklarını da belirtti.

“BARIŞ HAREKÂTIYLA ADAYA BARIŞ GELMİŞTİR”

1974’teki Mutlu Barış Harekâtı’yla adaya barışın geldiğini kaydeden Solmaz, görüşme masasında “barış” adına değil iki eşit devlet adıyla oturulması gerektiğini, TC’nin, TSK’nın ve KKTC’de yaşayan ırkdaş ve soydaşların müzakere masasında pazarlık konusu yapılmasına karşı olduklarını kaydetti.

“ÜLKE NÜFUSU EN AZ 500 BİN OLMALI”

UAP Genel Başkanı Fatma Solmaz, ülke nüfusunun en az 500 bin olması gerektiği görüşünü de dile getirerek, yüz kızartıcı suçlara bulaşmış olanlar hariç, ülkede 5 yıl yaşamış olan tüm ırkdaş ve soydaşlara istisnasız KKTC vatandaşlığı vereceklerini ve kangren haline gelmiş vatandaşlık sorununun bu şekilde çözüleceğini söyledi.

Türkiye’nin Kıbrıs Türkleri’ne 50 yılı aşkın bir süredir yaptığı yardımlara teşekkür eden Solmaz, TC Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan, AKP Hükümeti ve Kıbrıs Türküne yardımı esirgemeyen tüm diğer siyasi partilere teşekkür ederek, bağlılık sadakat ve şükran duygularını iletti.

“HİÇBİR TÜRKİYE PARTİSİYLE FİZİKİ BAĞIMIZ YOK”

Solmaz Türkiye’deki hiçbir siyasi partiyle fiziki bağları olmadığını da vurgulayarak, AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gönül birliği ve fikir bağlılıkları olduğunu iddia etti.

“HALK DEVRİMİ ARTIK KAÇINILMAZ”

Solmaz ülkede bozulan düzeni yeniden ihdas etmek, devletin iki yakasını düzgün şekilde yeniden bir araya getirmek için UAP’nin bir halk hareketi olarak ülkenin siyasi yaşamına adım attığını söyleyerek, “Halk devrimi artık kaçınılmaz ve zaruri hale gelmiştir” dedi.