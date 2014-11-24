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Uludağ’a Ödül

Uludağ’a “Avrupa Yurttaşlık Ödülü” Verilecek

Uludağ’a Ödül

Uludağ’a “Avrupa Yurttaşlık Ödülü” Verilecek

24 Kasım 2014 Pazartesi 12:18
Uludağ’a Ödül
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Araştırmacı Gazeteci-Yazar Sevgül Uludağ’a, kayıplarla ilgili çalışmaları nedeniyle Avrupa Parlamentosu tarafından “Avrupa Yurttaşlık Ödülü” verilecek.  “Avrupa Yurttaşlık Ödül Töreni” 25-26 Şubat tarihlerinde Brüksel’de yapılacak.

Sevgül Uludağ, Avrupa Parlamentosu’nun bu prestijli ödülüne AKEL’in Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri Takis Hacıyeorgiu ile Neoklis Silikiotis tarafından önerildi.

Sevgül Uludağ’la birlikte Kıbrıslı Rum şair Mihalis Hristofidis de Kıbrıs’ta barışa katkıları nedeniyle Avrupa Yurttaşlık Ödülü’ne layık görüldü.

Kayıplar ve toplu mezarlarla ilgili 2002 yılından bu yana araştırmalar yürüten, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum okurlarının yardımlarıyla kayıpların olası gömü yerlerinin bulunmasına gönüllü olarak yardımcı olan ve Kıbrıs’ın anlatılmamış öykülerini Yenidüzen ve Politis gazeteleri ile “Hamamböcüleri” web sitesinde Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak yayımlayan Araştırmacı Gazeteci-Yazar Sevgül Uludağ, 2008 yılında da Uluslararası Gazetecilikte Cesaret Ödülü’ne layık görülmüştü.

“Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü” de Uludağ’a “Basın Özgürlüğü Ödülü” vermişti.

Uludağ, Kıbrıs’ta barış ve karşılıklı anlayışa katkıları ve “kayıplar” ile “toplu mezarlar” konusundaki çabaları nedeniyle Kıbrıs’ın her iki tarafından da çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından pek çok kez ödüllendirilmiş bulunuyor.

Uludağ, iki toplumdan “kayıp” yakınlarını ilk kez bir araya getirerek “Birlikte Başarabiliriz” adlı ortak örgütün kurulmasına yardımcı olurken, yaşamı boyunca pek çok iki toplumlu grubun oluşturulmasında da önemli roller oynadı.

Her yıl Avrupa Birliği’ne üye 28 üye ülkeden birer veya ikişer kişiye veya birer gruba “AB üyesi yurttaşlar, gruplar, örgütler arasında daha iyi anlayış ve yakınlaşma ile sınırları aşan işbirliğine yaptıkları olağanüstü katkılar” nedeniyle “Avrupa Yurttaşlık Ödülü” veriliyor.

Avrupa Parlamentosu 2012 yılında da yine AKEL’in Avrupa Parlamentosu Milletvekili Takis Hacıyeorgiu’nun önerisiyle iki toplumlu “kayıp” yakınları örgütü “Birlikte Başarabiliriz”in kurucularından, her ikisi de katliamlarda ailelerini kaybetmiş olan Muratağa’dan Hüseyin Rüstem Akansoy ile Palekitire’den Petros Suppuris’e “Avrupa Yurttaşlık Ödülü” vermişti.

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