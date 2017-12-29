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Uludağ sınır dışı edilecek

Uludağ sınır dışı edilecek

29 Aralık 2017 Cuma 09:28
Uludağ sınır dışı edilecek
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Uzun yıllar ülkede yaşadığını öne süren ve 2007 yılında vize borcu nedeniyle sınır dışı edilen çocuklarını ve eşinin mezarını burada bıraktığını öne sürerek on yıl sonra giriş işlemlerini yaptırmadan yeniden giriş yaptıktan 3 ay sonra yakalanan Sırrı Uludağ, dün yine yargı huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu’nun emri ile 7 gün süreyle cezaevine gönderilen Uludağ, dün tutukluluk süresinin dolması üzerine yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İşlemler tamamlanıncaya kadar bekleyecek

Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken 21 Aralık 2017 tarihinde yakalanan ve mahkeme kararıyla 7 gün süreyle cezaevine gönderilen sanık dün duruşmaya çıkarıldı.

Cezaevinde yargılanmayı beklediği süre dikkate alındı ve sanığın ülkeden ihraç edilmesine emir verildi.

Girne Kaza Mahkemesi’nin verdiği ihraç kararının ardından sanık sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar cezaevine götürüldü.

Havadis - Devrim Demir

Anahtar Kelimeler:
Sırrı Uludağ
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