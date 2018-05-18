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Uluçay’dan Gençlere: “Geleceği Şekillendirebilirsiniz”

Y.A.K): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, gençlerin ülkenin geleceğini şekillendirebileceğini ve yönlendirebileceğini vurguladı.

Uluçay’dan Gençlere: “Geleceği Şekillendirebilirsiniz”

Y.A.K): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, gençlerin ülkenin geleceğini şekillendirebileceğini ve yönlendirebileceğini vurguladı.

18 Mayıs 2018 Cuma 08:19
Uluçay’dan Gençlere: “Geleceği Şekillendirebilirsiniz”

Y.A.K): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, gençlerin ülkenin geleceğini şekillendirebileceğini ve yönlendirebileceğini vurguladı.

Uluçay gençlere hitaben yayınladığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, “Ülkemizde de büyük bir coşku ve mutlulukla kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda siz gençler bilmesiniz ki, atacağınız adımlarla ülkenin geleceğini şekillendirebilir ve yönlendirebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Bunun sadece gençlere sunulan bir fırsat değil sorumluluk da olduğunu kaydeden Uluçay, gençlerin Kıbrıslı Türklerin geçmişi, tarihi ve mücadelesinden aldığı ilhamla ülkenin güzel yarınlarına imza atacağından kuşku duymadığını belirtti.

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Uluçay mesajında, “Sevgili Gençler, bizler devleti yönetenler olarak ülkemizin umudu ve göz bebeği olan siz gençlerimizin yanında olmaktan her zaman gurur duyduk ve gurur duymaya devam edeceğiz.
Bayramınız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

 

Son Güncelleme: 18.05.2018 12:08
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