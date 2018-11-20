Uluçay, Türkpa Toplantısında Konuştu

Lefkoşa, 20 Kasım 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs\'taki iki halkın işbirliği içerisinde hareket etmesi ve başta hidrokarbonlar olmak üzere tüm diğer alanlarda ortak bir kader bilinciyle ele ele vermesi ve hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Binali Yıldırım’ın davetiyle İzmir’de katıldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) toplantısında katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.Konuşmasında elli yıldır sürmekte olan müzakereleri sonuçlandırmak ve adaya barış ve huzura kavuşturmak hususunda Rum tarafının gereken ciddiyeti sergileyemediğine dikkati çeken Uluçay, ihtiyaç duyulan siyasi iradeden yoksun olduğunun görüldüğünü söyledi.Bu tavrın kırılması, Rum tarafının aklıselime davet edilmesinin aynı zamanda bölgesel bir gereklilik ve ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Uluçay, Güney Kıbrıs’taki statükonun kendilerine sağladığı konforlu alanın sürdürülebilir olmadığı, sergilemekte ısrar ettikleri uzlaşmazlık siyasetinin sadece ada için değil bölge için riskler barındırdığının Rum kesimine izah edilmesinin tüm uluslararası camianın sorumluluğu olduğunu vurguladı.“FEDERAL ÇÖZÜM İÇİN TÜM TEKNİK VE HUKUKİ MÜZAKERE YAPILDI”Uluçay şunları söyledi:“Ucu açık, ilelebet sürecek müzakereler değil, sonuç odaklı, takvimlendirilmiş kısa ve yoğun yeni bir müzakere süreci Kıbrıs sorununu nihayete kavuşturabilir. Yeter ki, Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’nin uzlaşı siyasetine yanıt verilsin, yeter ki Rum kesimi uzlaşmazlık içeren politikalarını terk etsin. İki-bölgeli, iki-toplumlu, iki tarafın siyasi eşitliğine dayalı federal çözüm için gereksinim duyulan hemen tüm teknik ve hukuki müzakere yapılmış bulunmaktadır. Eksik olan siyasi iradedir, liderliktir, cesarettir. Biz, Kıbrıs Türk tarafı olarak hazırız, gerekli cesaret ve liderliği de göstermeye devam edeceğiz.”“KIBRIS TÜRK HALKININ RIZASI ALINMAYAN GİRİŞİMLER HUKUKSUZDUR”Kıbrıs adasının tüm yeraltı ve yer üstü doğal kaynaklarının iki halkın ortak malı olacağı ve birlikte yönetileceğinin çok uzun zamandır müzakere masasında mutabakat sağlanan bir husus olduğuna dikkati çeken Uluçay, hal böyleyken, aklıselim olanın Ada’nın hidrokarbon kaynaklarının birlikte aranması, çıkarılması ve yönetilmesi olduğunu söyledi.Uluçay şunları kaydetti:“Maalesef bu konuda da Rum tarafı tek taraflı adımlar atmaya devam etmektedir. Bu yaklaşım yeni risklere davetiye çıkarmaktadır. Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası şirketlere verdiği lisansalar, bu laf binaen yapılmakta olan faaliyetler Ada’nın asli unsuru ve eşit ortağı olan Kıbrıs Türk halkının rızası alınmadığından hukuksuzdur, hükümsüzdür ve barışa hizmet etmemektedir. Kıbrıs Türk halkı hakkına, hukukuna ve menfaatlerine sahip çıkmaktan, bu amaç doğrultusunda siyaset geliştirmek ve gerekli adımları atmaktan imtina etmeyecektir. Benim umudum, beklentim ve temennim aklıselimin galip gelmesi, Ada’nın iki halkının işbirliği içerisinde hareket etmesi ve başta hidrokarbonlar olmak üzere tüm diğer alanlarda ortak bir kader bilinciyle ele ele vermesi ve hareket etmesidir.”“İŞLEVSELLİK KİSVESİNE GİZLENEN GİRİŞİMLER...”Başkan Uluçay, özellikle son dönemde, Rum lider Anastasiadis’in Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini ve bunun doğal bir uzantısı olan karar alma mekanizmalarına etkin katılımını sorgulamaya teşebbüs ettiğini belirterek, işlevsellik kisvesine gizlenen bu girişimlerin sonuç vermesinin mümkün olmadığını belirtti.Kıbrıs Türk halkının on yıllardır süren mücadelesiyle ve ağır bedeller ödeyerek elde ettiği haklarından geri adım atmayacağını ifade eden Uluçay, özellikle de yeni kurulacak devletin bir toplumun kontrolüne geçmesine hizmet edecek bu tür manevralara geçit vermeyeceklerini ifade etti.Başkan Uluçay, Kıbrıs Türk halkının haksız, gereksiz ve cezalandırıcı bir izolasyon rejiminin mağduru olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs sorunun çözümü için gereken her türlü fedakârlığı yaptığını, siyasi irade sergilediğini ve halen de bu yönde azimle çalıştığını ifade etti.Uluçay:” Tabi tutulduğumuz kısıtlamalar ve mahrumiyetler kalkınmamıza ket vurmakta ve çözüm yönünde açık ve güçlü irade sergileyen Kıbrıs Türk halkını cezalandırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bizlere olan yardım ve destekleri herkesin malumudur. Diğer katılımcı ülkeleri de, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonun kaldırılması için yardımcı olmaya davet ediyorum” dedi.TÜRKPA toplantısında KKTC’yi temsil eden Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın heyetinde HP Milletvekili Dr. Hasan Topal, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yer alıyor.Heyette ayrıca Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir, Basın Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada, Protokol Sorumlusu Batu Beyit ve Basın Sorumlusu Burhan Canbaz da bulunuyor.Başkan Uluçay ve heyetinin yarın KKTC’ye dönmesi bekleniyor.(SEL) FOTOĞRAFLI