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Uluçay, Türkpa Toplantısına Katılıyor

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Binali Yıldırım’ın davetiyle İzmir’de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) toplantısına katılıyor.

Uluçay, Türkpa Toplantısına Katılıyor

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Binali Yıldırım’ın davetiyle İzmir’de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) toplantısına katılıyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 08:14
Uluçay, Türkpa Toplantısına Katılıyor
Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Binali Yıldırım’ın davetiyle İzmir’de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) toplantısına katılıyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, TBMM’nin ev sahipliğinde 20-21 Kasım’da TÜRKPA 8. Genel Kurulu ve 10. Kuruluş Yıldönümü çerçevesinde düzenlenecek toplantıda Uluçay’ın heyetinde HP Milletvekili Hasan Topal, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yer alacak. 

Toplantının ana gündem maddesini, TÜRKPA’nın ilk on yılı ve geleceği: işbirliğine yeni yaklaşımlar başlığının oluşturması bekleniyor. Toplantıya KKTC’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Macaristan katılacak.

TÜRKPA toplantısı için bu akşam İzmir’e hareket edecek Uluçay ve beraberindeki heyet 21 Kasım Çarşamba günü KKTC’ye dönecek.

(TUĞ/FEZ)
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