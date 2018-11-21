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Uluçay, Türkpa Genel Kurulunda Konuştu

ULUÇAY: “ÇÖZÜMDEN SONRASI ORTAYA ÇIKACAK YENİ DEVLET AB ÜYESİ OLACAĞINDAN TÜRKÇE AB’DE RESMİ DİL OLACAK”

Uluçay, Türkpa Genel Kurulunda Konuştu

ULUÇAY: “ÇÖZÜMDEN SONRASI ORTAYA ÇIKACAK YENİ DEVLET AB ÜYESİ OLACAĞINDAN TÜRKÇE AB’DE RESMİ DİL OLACAK”

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:18
Uluçay, Türkpa Genel Kurulunda Konuştu
ULUÇAY: “ÇÖZÜMDEN SONRASI ORTAYA ÇIKACAK YENİ DEVLET AB ÜYESİ OLACAĞINDAN TÜRKÇE AB’DE RESMİ DİL OLACAK”
“UZLAŞMAZLIK SİYASETİNİN SADECE ADA İÇİN DEĞİL BÖLGE  İÇİN RİSKLER BARINDIRDIĞININ RUM KESİMİNE İZAH EDİLMESİ GEREKLİ”
“İLELEBET SÜRECEK MÜZAKERELER DEĞİL, SONUÇ ODAKLI, TAKVİMLENDİRİLMİŞ KISA VE YOĞUN YENİ BİR MÜZAKERE SÜRECİ KIBRIS SORUNUNU NİHAYETE KAVUŞTURABİLİR”
Lefkoşa, 21 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, çözüm sonrası ortaya çıkacak yeni devletin, AB üyesi olacağından Türkçe’nin de Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden biri olacağına vurgu yaparak, “bu önemli hususu”, TÜRKPA’nın bilgisine ve dikkatine de getirmek istediklerini söyledi.
Meclis Basın Bürosu açıklamasına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım’ın davetiyle Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) toplantısına katılmak amacıyla İzmir’de temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay,TÜRKPA Genel Kurulu’nda KKTC’yi temsilen konuşma gerçekleştirdi.
Başkan Uluçay, konuşmasında TÜRKPA’NIN 10. yıldönümünde organizasyonun güçlenmesi, kökleşmesi için her türlü katkı ve yardıma hazır olduklarını belirtti.
Bir medeniyet havzası olan Türkçe dilinin mensubu olduklarını anımsatan Uluçay, “Sizlerle birlikte bu yönde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 
Uluçay,Kıbrıs adasında  çözüm sonrası ortaya çıkacak yeni devletin, AB üyesi olacağından Türkçe’nin de Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden biri olacağına vurgu yaparak, bu önemli hususu TÜRKPA’nın bilgisine ve dikkatine de getirmek istediklerini söyledi.
Uluçay, “Böylesi bir gelişme Türkçe dilinin nüfuz alanını daha da arttıracaktır. Temennimiz de zaten budur” dedi.
Geçtiğimiz yıl, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in ev sahipliğinde Crans Montana’da gerçekleştirilen beşli zirvedeki gelişmeleri Genel Kurul üyelerine anlatan Uluçay,  Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sergilediği uzlaşma ve çözüm yanlısı gayretlere rağmen, yine sonuç alınamadığını anımsattı.
Başkan Uluçay, toprak ayarlaması, Garanti ve Güvenlik gibi en hassas konularda Türk tarafının sergilediği uzlaşı siyasetinin yanıtsız bırakıldığına işaret etti.
On yıllardır sürmekte olan müzakereleri sonuçlandırmak ve adaya barış ve huzur kavuşturmak hususunda Rum tarafının gereken ciddiyeti sergileyemediğine vurgu yapan Uluçay, uzlaşmazlık siyasetinin sadece ada için değil bölge  için riskler barındırdığının Rum kesimine izah edilmesi gerektiğini belirtti.
Uluçay,ucu açık, ilelebet sürecek müzakerelerin değil, sonuç odaklı, takvimlendirilmiş kısa ve yoğun yeni bir müzakere sürecinin Kıbrıs sorununu nihayete kavuşturabileceğine işaret etti.
TÜRKPA Genel Kurul toplantısında Başkan Uluçay’ın yanısıra  HP Milletvekili Dr.Hasan Topal, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir ile Basın Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada da hazır bulundu.
Başkan Uluçay ve heyetinin bu akşam KKTC’ye dönmesi bekleniyor.
(HÖ) FOTOĞRAFLI

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