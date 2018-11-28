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Uluçay, Türkiye Gençlik Ve Spor Konfederasyonu Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 28 Kasım 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberüken Uluçay, adada ortak bir çözüm bulunması için Türk tarafının olumlu çabalarının Türkiye ile işbirliği içerisinde süreceğini söyledi.

Uluçay, Türkiye Gençlik Ve Spor Konfederasyonu Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 28 Kasım 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberüken Uluçay, adada ortak bir çözüm bulunması için Türk tarafının olumlu çabalarının Türkiye ile işbirliği içerisinde süreceğini söyledi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:51
Uluçay, Türkiye Gençlik Ve Spor Konfederasyonu Heyetini Kabul Etti
Lefkoşa, 28 Kasım 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberüken Uluçay, adada ortak bir çözüm bulunması için Türk tarafının olumlu çabalarının Türkiye ile işbirliği içerisinde süreceğini söyledi.

Uluçay, Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu, merkezi Ankara’da olan konfederasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cevahiroğlu, “KKTC’de de 10 yıldır temsilciliğimiz bulunmaktadır. Gençlik ve sportif faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunmak için çeşitli görüşmelerimiz olacak. Kıbrıs’ta yaşanan siyasi gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Eşit haklara sahip bir çözüm olacağına inanıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberüken Uluçay da, sportif alanlarda işbirliğinin genişletilmesi, olanakların artırılması, ülkedeki gençliğin yapılacak faaliyetlere katılımının artmasının son derece önemli olduğunu ifade etti.

Uluçay; hükümetin, gençlerin daha çok sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunmaları için çaba harcadığını da belirtti.
Kıbrıs konusuna da değinen Uluçay, Kıbrıs’ta iki bölgeli iki toplumlu federasyondan yana bir çözümü savunduklarını vurguladı.

Uluçay, “Türkiye ile işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Rum Yönetimi’nin göstermediği iradeyi biz gösteriyoruz. Olumlu çabalarımız sürecek. Amacımız; Kıbrıs’ta ortak bir çözüm bulunması, Rumlar kadar Kıbrıs Türk halkının da hakettiği yeri bulması. Meclisimiz de bu yönde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

(SEL) FOTOĞRAFLI
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