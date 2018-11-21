Uluçay, Tbmm Başkanı Yıldırım İle Görüştü

CUMHURİYET MECLİSİ İLE TBMM ARASINDA ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULMASI KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI



Lefkoşa, 21 Kasım 18 (.): Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) toplantısına katılmak amacıyla İzmir’de bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, etkinliğin yapıldığı Swiss Otel’de yapılan görüşme, önce baş başa, daha sonra ise heyetler arasında devam etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, iki ülke Meclisleri arasında çalışma grupları oluşturulması konusunda görüş birliğine varıldı.

Görüşmede, Cumhuriyet Meclisi heyetinde HP Milletvekili Hasan Topal, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner, KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir ile Basın Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada yer alırken, TBMM heyetinde ise TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Genel Sekreter Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Dışilişkiler Başdanışmanı Büyükelçi Kerim Uras hazır bulundu.

Başkan Uluçay ve heyetinin bu akşam KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

(TUĞ/HA) FOTOĞRAFLI