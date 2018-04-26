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Uluçay, Tbmm Başkanı Kahraman İle Görüştü

Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü.

Uluçay, Tbmm Başkanı Kahraman İle Görüştü

Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35
Uluçay, Tbmm Başkanı Kahraman İle Görüştü

Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü.

TBMM Başkanlık Divanı salonunda gerçekleşen görüşmede, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yanında Divan Üyeleri Milletvekilleri; Yasemin Öztürk, Salahi Şahin ve Mesut Genç ile KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir, Büyükelçilik’te görevli İkinci Katip Huriye Hançerli ve Meclis Protokol Görevlisi Batu Beyit de yer aldı.

Görüşmede, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili  Yusuf Başer de hazır bulundu.

ULUÇAY: “İKİ ÜLKE MECLİSLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ VE YAKIN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRME ARZUSUNDAYIZ”

Cumhuriyet Meclisi\'nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Meclisi ile TBMM arasında yıllardır süren işbirliği ve yakın çalışmayı bundan sonraki dönemde de devam ettirmeyi arzuladıklarını söyledi.

Uluçay, iki ülke meclisleri arasındaki yakın diyaloğun daha da geliştirilerek daha kurumsal bir yapı ile sürdürülmesini istediklerini söyleyerek,“Bugüne kadar gerek Cumhuriyet Meclisimiz gerekse ülkemize gösterdiğiniz yakın ilgi ve alaka nedeniyle teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Uluçay, KKTC’yi daha iyi noktalara taşımak için Türkiye ile yürütülen koordineli ve programlı çalışmaları yeni dönemde de Meclisler arasındaki işbirliği ile iyi bir noktaya taşıyacaklarına inanç belirtti.

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Başkan Uluçay, bu kapsamda Cumhuriyet Meclisinin de daha rasyonel çalışması adına TBMM’nin imkan ve tecrübelerinden her zaman yararlanmak istediklerini ifade etti.

ULUÇAY: "TÜRKİYE VE KKTC ET VE TIRNAK GİBİ, BİRBİRİMİZDEN AYRILAMAYIZ”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da yaptığı konuşmada , "Türkiye ve KKTC et ve tırnak gibi, birbirimizden ayrılamayız. Meselelerimiz de sevinçlerimiz de ortak. İnşallah güzel günlere doğru gideceğiz." dedi.

Kahraman, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında iki ülkenin kardeş olduğunu belirterek, "Türkiye ve KKTC et ve tırnak gibi, birbirimizden ayrılamayız. Meselelerimiz de sevinçlerimiz de ortak. İnşallah güzel günlere doğru gideceğiz." dedi.

Görüşme sonrasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Meclisin hasar gören yerleri hakkında  KKTC heyetine bilgi verildi.

Daha sonra KKTC heyeti onuruna TBMM Başkanı İsmail  Kahraman tarafından TBMM Mermerli Salon\'da yemek verildi.

(AK-ÖK)  FOTOĞRAFLI


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