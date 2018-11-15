Uluçay, Oktay’ı Kabul Etti... “kıbrıs Türklerinin Çıkarına Olmayan Hiçbir Konunun Hiçbir Şekilde Oldu Bittiye Getirilmesine Müsaade Etmeyeceğiz”

OKTAY: “KIBRIS TÜRKLERİNİN ÇIKARINA OLMAYAN HİÇBİR KONUNUN HİÇBİR ŞEKİLDE OLDU BİTTİYE GETİRİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”



ULUÇAY:”YENİ SÜREÇ UCU AÇIK OLAMAZ”



Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gerek ada etrafındaki hidrokarbon kaynakları gerekse Kıbrıs sorununda, Kıbrıs Türklerinin çıkarına olmayan hiçbir şeyin, hiçbir şekilde oldu bittiye getirilmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.



Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ı kabul etti.



Oktay, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin kuruluş kararının oy birliği ile alındığı binada bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.



KKTC Meclisinin çalışmalarının Türkiye ile ilişkiler açısından da önemi olduğunu, KKTC ile ilgili hazırlanan üçer yıllık programlar açısından önem taşıdığını, programların uygulamasının bazen KKTC yasalarında reformlar gerektirdiğini anlatan Oktay, bazı uygulamalarda reforma gidilmesinin Kuzey Kıbrıs’ın kalkınması hamlesine, refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunacağını, bu anlamda gelişmeler görmeyi arzu ettiklerini söyledi.



KKTC’nin 2018 bütçe açığının geçmiş dönemlere göre daha düşük çıkmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Oktay, KKTC Türkiye ilişkilerinin, ekonomik, sosyal ve siyasal olarak güçlenerek devam edeceğini söyledi.



Fuat Oktay, “Kıbrıs Türklerinin çıkarına olmayan hiçbir konunun hiçbir şekilde oldu bittiye getirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu hidrokarbon kaynaklarında da görüşmelerde de böyledir” dedi.



Kıbrıs Türk halkının siyasal ve sosyal hakları da dahil eşit paylaşımın dışında herhangi bir şeyi kabul edemeyeceklerini belirten Oktay, “Biz nere gitmek istediğimizi biliyoruz” dedi.



ULUÇAY



Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise, kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcısını KKTC’nin kuruluşunun yıldönümünde yanlarında görmekten onur duyduklarını söyledi.



Uluçay, KKTC’deki ekonomik sıkıntıların birlikte çalışılarak aşılabileceğine inandığını, bu konuda Hükümet ve Meclis’in üzerine düşen görevi yerine getireceğini belirtti.



Ekonomik sıkıntıdan kurtulabilmek için Hükümetin bazı tedbirler aldığını, bu tedbirlerle 2018 Kasım Aralık açısından kamu maliyesinde sorunların en aza indirgendiğini belirten Uluçay, Türkiye ile imzalanan protokolde öngörülen yasalardaki reformların hayat bulması halinde 2019’da kamu maliyesinin bugün tahmin edildiğinden çok daha iyi olabileceğini ifade etti.



“ÖNGÖRÜLEN REFORMLAR İÇİN 7-8 YASA TASARISI MECLİS’E GELDİ”



Uluçay, öngörülen reformlar için 7-8 yasa tasarısının Meclis’e geldiğini, Meclisteki çalışmaları hızlandırarak 2019’da bahse konu yasaların hayat bulmasını hedeflediklerini söyledi.



Kıbrıs sorununun çözüm süreci ile ilgili olarak ise “yeni bir sürecin ucu açık olamayacağını”, Kıbrıs Türkünün iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm için Türkiye ile verdiği mücadeleye devam edeceğini de söyledi.



Ada etrafındaki doğal kaynakların ortak değerlendirilmesinin hem ada hem de Akdeniz ülkelerinin istikrarına katkı koyacağını söyleyen Uluçay, sonuç odaklı bir sürecin başlatılmasını istediklerini belirtti.



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