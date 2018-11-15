banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93297
ALTIN
209.552
DOLAR
5.3643
STERLİN
6.8675
EURO
6.0690
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak
7 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Kundaklama yoksa arızadan mı kaynaklandı
KUNDAKLAMA YOKSA ARIZDAN MI KAYNAKLANDI
Yarın 3 saat elektrik kesintisi yapılacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Hastane kapısını kırdı
HASTANE KAPISINI KIRDI
banner282

Uluçay, Oktay’ı Kabul Etti... “kıbrıs Türklerinin Çıkarına Olmayan Hiçbir Konunun Hiçbir Şekilde Oldu Bittiye Getirilmesine Müsaade Etmeyeceğiz”

OKTAY: “KIBRIS TÜRKLERİNİN ÇIKARINA OLMAYAN HİÇBİR KONUNUN HİÇBİR ŞEKİLDE OLDU BİTTİYE GETİRİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Uluçay, Oktay’ı Kabul Etti... “kıbrıs Türklerinin Çıkarına Olmayan Hiçbir Konunun Hiçbir Şekilde Oldu Bittiye Getirilmesine Müsaade Etmeyeceğiz”

OKTAY: “KIBRIS TÜRKLERİNİN ÇIKARINA OLMAYAN HİÇBİR KONUNUN HİÇBİR ŞEKİLDE OLDU BİTTİYE GETİRİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

15 Kasım 2018 Perşembe 16:18
Uluçay, Oktay’ı Kabul Etti... “kıbrıs Türklerinin Çıkarına Olmayan Hiçbir Konunun Hiçbir Şekilde Oldu Bittiye Getirilmesine Müsaade Etmeyeceğiz”

OKTAY: “KIBRIS TÜRKLERİNİN ÇIKARINA OLMAYAN HİÇBİR KONUNUN HİÇBİR ŞEKİLDE OLDU BİTTİYE GETİRİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

ULUÇAY:”YENİ SÜREÇ UCU AÇIK OLAMAZ”

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gerek ada etrafındaki hidrokarbon kaynakları gerekse Kıbrıs sorununda, Kıbrıs Türklerinin çıkarına olmayan hiçbir şeyin, hiçbir şekilde oldu bittiye getirilmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ı kabul etti.

Oktay, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin kuruluş kararının oy birliği ile alındığı binada bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

KKTC Meclisinin çalışmalarının Türkiye ile ilişkiler açısından da önemi olduğunu, KKTC ile ilgili hazırlanan üçer yıllık programlar açısından önem taşıdığını, programların uygulamasının bazen KKTC yasalarında reformlar gerektirdiğini anlatan Oktay, bazı uygulamalarda reforma gidilmesinin Kuzey Kıbrıs’ın kalkınması hamlesine, refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunacağını, bu anlamda gelişmeler görmeyi arzu ettiklerini söyledi. 

KKTC’nin 2018 bütçe açığının geçmiş dönemlere göre daha düşük çıkmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Oktay, KKTC Türkiye ilişkilerinin, ekonomik, sosyal ve siyasal olarak güçlenerek devam edeceğini söyledi.

Fuat Oktay, “Kıbrıs Türklerinin çıkarına olmayan hiçbir konunun hiçbir şekilde oldu bittiye getirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu hidrokarbon kaynaklarında da görüşmelerde de böyledir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının siyasal ve sosyal hakları da dahil eşit paylaşımın dışında herhangi bir şeyi kabul edemeyeceklerini belirten Oktay, “Biz nere gitmek istediğimizi biliyoruz” dedi.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise, kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcısını KKTC’nin kuruluşunun yıldönümünde yanlarında görmekten onur duyduklarını söyledi.

Uluçay, KKTC’deki ekonomik sıkıntıların birlikte çalışılarak aşılabileceğine inandığını, bu konuda Hükümet ve Meclis’in üzerine düşen görevi yerine getireceğini belirtti.

Ekonomik sıkıntıdan kurtulabilmek için Hükümetin bazı tedbirler aldığını, bu tedbirlerle 2018 Kasım Aralık açısından kamu maliyesinde sorunların en aza indirgendiğini belirten Uluçay, Türkiye ile imzalanan protokolde öngörülen yasalardaki reformların hayat bulması halinde 2019’da kamu maliyesinin bugün tahmin edildiğinden çok daha iyi olabileceğini ifade etti.

“ÖNGÖRÜLEN REFORMLAR İÇİN 7-8 YASA TASARISI  MECLİS’E GELDİ”

Uluçay, öngörülen reformlar için 7-8 yasa tasarısının Meclis’e geldiğini, Meclisteki çalışmaları hızlandırarak 2019’da bahse konu yasaların hayat bulmasını hedeflediklerini söyledi.

Kıbrıs sorununun çözüm süreci ile ilgili olarak ise “yeni bir sürecin ucu açık olamayacağını”, Kıbrıs Türkünün iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm için Türkiye ile verdiği mücadeleye devam edeceğini de söyledi.

Ada etrafındaki doğal kaynakların ortak değerlendirilmesinin hem ada hem de Akdeniz ülkelerinin istikrarına katkı koyacağını söyleyen Uluçay, sonuç odaklı bir sürecin başlatılmasını istediklerini belirtti.

(ID/ÖK)  FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönyeli’de İş Kazası… Recep Demir Çalıştığı İnşaatta 5 Metre Yükseklikten Düşerek Yaralandı
Gönyeli’de İş Kazası… Recep Demir Çalıştığı İnşaatta 5 Metre Yükseklikten Düşerek Yaralandı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı Kabul Etti
Elam Ve Rum Öğrencilerden Oluşan Bir Grup Lokmacı Ve Ledra Palas Sınır Kapılarında Eylem Yaptı
Elam Ve Rum Öğrencilerden Oluşan Bir Grup Lokmacı Ve Ledra Palas Sınır Kapılarında Eylem Yaptı
KKTC’nin kuruluşu Lefke’de de törenle kutlandı
KKTC’nin kuruluşu Lefke’de de törenle kutlandı
Kundaklama yoksa arızadan mı kaynaklandı
Kundaklama yoksa arızadan mı kaynaklandı
Kktc’nin Kuruluş Yıldönümü İskele’de De Törenlerle Kutlandı
Kktc’nin Kuruluş Yıldönümü İskele’de De Törenlerle Kutlandı
YDP: “kapılar ayrımcılığın nişanesi“
YDP: “kapılar ayrımcılığın nişanesi“
Ubp Genel Sekreteri Taçoy, Partililere Teşekkür Etti
Ubp Genel Sekreteri Taçoy, Partililere Teşekkür Etti
Kktc’nin Kuruluş Yıldönümü…
Kktc’nin Kuruluş Yıldönümü…
‘sonbahar Tango Günleri’ Başlıyor
‘sonbahar Tango Günleri’ Başlıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim