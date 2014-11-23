Uluçay Mültecilerin Türkiye’ye Gönderilmesinin Mülteciler Ve Türkiye’yle Uzlaşılarak Gerçekleştirildiğini Açıkladı

Girne, 23 Kasım 14 (.): İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, mültecilerin Türkiye’ye gönderilmesi ve gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, mültecilerin Mersin Limanı’na gönderileceğini belirterek, bu kapsamda görüştükleri Mersin’deki yetkililer ve Suriyeli mültecilerle uzlaşıldığını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy ise Suriyeli mülteciler konusunda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Sivil Savunma, Girne, Çatalköy ve Esentepe Belediyeleri yetkililerinin birlikte yürüttüğü koordineli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Kaçak şekilde Mersin açıklarından İtalya’ya gitmek üzere hareket eden geminin uluslararası kurallara göre çıkış yaptığı yere gönderilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Taçoy, bunun için mültecilerle görüşülerek durumun izah edildiğini söyledi.

(UG/HA)