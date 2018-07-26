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Uluçay, Lions Kulüpleri Federasyonu Üyelerini Kabul Etti

Lefkoşa, 26 Temmuz 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Şansel Soyel Başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Yönetim ve Onur Kurulu üyelerini kabul etti.

Uluçay, Lions Kulüpleri Federasyonu Üyelerini Kabul Etti

Lefkoşa, 26 Temmuz 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Şansel Soyel Başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Yönetim ve Onur Kurulu üyelerini kabul etti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:58
Uluçay, Lions Kulüpleri Federasyonu Üyelerini Kabul Etti

Lefkoşa, 26 Temmuz 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Şansel Soyel Başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Yönetim ve Onur Kurulu üyelerini kabul etti.
Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Federasyon Başkanı Şansel Soyel, geçen yıl Birlikten Federasyona dönüşüm yaparak faaliyetlerin devam ettiğini anımsatarak, ülke çapında kendilerinden daha az şanslı olan kişilere yardım etme adına uğraş verdiklerini söyledi.
Soyel, bu hizmetleri yaparken tamamen gönüllülük esasına göre çalıştıklarını belirtirken bugüne kadar Güney Kıbrıs’ın engellemeleri nedeniyle bir çok zorluklarla karşılaştıklarını ifade etti.
Başkan Soyel, ellerinden geldiği kadarıyla konvansiyonlar ve toplantılara iştirak ettiklerini vurguladı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, Federasyonun ülke genelinde bir çok sosyal sorumluluk projesinde çalışmalar yaptığını gördüklerini ve bundan da büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.
Federasyonun uluslararası alanda faaliyetlere katılabilen bir yapıya sahip olduğunu anımsatan Uluçay, ülkenin geliştirilebilmesi ve yurtdışında adının duyurulabilmesi adına bir çok alanda verilen mücadeleye Federasyonun çalışmalarının da önemli katkı sağladığına inandıklarını ifade etti.
Yapılan çalışmaların belli bir özveri ile yapıldığına dikkati çeken Uluçay, bu anlamda Federasyon üyelerine de teşekkür etti.
(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI


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