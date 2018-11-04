Uluçay: Kapıların Açılması Turizm Ve Ekonomiye Olumlu Yansıyacak

Lefkoşa, 4 Kasım 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasının turizm ve ekonomiye olumlu etki yapacağını söyledi. Uluçay yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere Derinya ve Aplıç kapıları eş zamanlı olarak varılan uzlaşı neticesinde 12 Kasım’da açılıyor. Kapıların açılmasıyla; Aplıç kapısıyla Lefke Bölgesinde, Derinya kapısı ile Gazimağusa bölgesinde bir hareketlilik yaşanacağı gerçektir." dedi.

Uluçay, ülkedeki diğer sınır kapıları gibi açılan bu iki kapının da sadece iki toplum arasında bir güven ortamı sağlamayacağını, aynı zamanda bölgelerinde Turizm ve ticaret olanaklarının artmasına ve ekonominin canlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz ay içerisinde Birleşmiş Milletler Genel Sektereri ile yapmış olduğu görüşme sonrası Kıbrıs konusunda yeni bir sürecin başlamasını umut ediyoruz." diyen Meclis Başkanı Uluçay, Doğu Akdeniz\'deki doğalgaz arama çalışmalarına da değindi. Uluçay şu ifadeleri kullandı:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, ilan ettiği sözde “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki 10. Parselde 10 Kasım’dan itibaren 4 ay süreyle sondaj çalışmaları yapılacağını ilan etmesi ve Türkiye\'nin de Fatih sondaj gemisi ile Akdeniz\'de kendi sorumluluk alanlarında sondaj faaliyetlerine başlaması malumunuzdur. Özellikle ada etrafında bulunan doğal kaynakların ortak kullanılabilmesi ve adanın geleceğine ortak ekonomik değer olarak kazandırılabilmesi en büyük arzumuzdur. Gerek Kıbrıs Türk tarafı gerek ise Türkiye’nin birlikte istikrarlı şekilde yürüttüğü ortak politikalar çerçevesinde Kıbrıs sorununun bir çözüme ulaşması konusunda niyet ve arzumuz devam etmektedir. İki bölgeli, iki toplumlu Federal bir çerçevede oluşacak olan çözümle birlikte ekonomik değerlerin sadece ada halkına değil, bölge ülkelerine de katkı sağlamasını öngörüyoruz."

Uluçay, Akdeniz bölgesindeki istikrarın sağlanması,bölge ülkelerinin de ekonomik kazanımlarının en üst dereceye varabilmesi ve her kesimin kendi toplumları adına ekonomik yönden refaha kavuşabilmesi için, bugüne kadar yürütülen mücadeleyi, bundan sonra da kararlı şekilde sürdüreceklerini de vurguladı.

(FG)