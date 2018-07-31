Uluçay: “gençlerimizle Her Zaman Gurur Duyuyoruz”

MECLİS BAŞKANI, MISS KUZEY KIBRIS VE BAY KUZEY KIBRIS FİNALİSTLERİNİ KABUL ETTİ



Lefkoşa, 31 Temmuz 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs 2018 finalistlerini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Uluçay kabuldeki konuşmasında, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’na işaret ederek, birlik ve beraberlik adına bugünlerde böyle organizasyonlar düzenlenmesinin önemine değindi.

Ekonomik sorunlar yaşansa da birlikte mücadele verilirse aşılamayacak sorun olmayacağı görüşünü dile getiren Uluçay, gençlerin her zaman kendilerini cesaretlendirdiğini ifade etti.

Uluçay, “Üzerimize düşen görevleri daha çok yerine getirmeliyiz ki, gençlerimizin güzelliklerini geleceğe taşıyabilelim” dedi.

Yıllardır yapılan bu organizasyonun ülke için bir gurur tablosu olduğuna da işaret eden Meclis Başkanı Uluçay, ülke gençleriyle her zaman gurur duyduklarını vurguladı.

Kabulde, organizasyonun Kurucu Başkanı Bülent Günkut da söz aldı. Günkut, 1984’ten beri bu etkinliğin gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu yıl da büyük heyecan ve mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Günkut, kabulü ve gençlere verdiği destekten dolayı Meclis Başkanına teşekkür etti.

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