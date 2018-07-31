banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97155
ALTIN
191.615
DOLAR
4.8803
STERLİN
6.4166
EURO
5.7288
Cezaevinde hırsızlık
CEZAEVİNDE HIRSIZLIK
3 kök hintkeneviri ile yakalandı
3 KÖK HİNTKENEVİRİ İLE YAKALANDI
Sahte evrak düzenleyen kişi tutuklandı
SAHTE EVRAK DÜZENLEYEN KİŞİ TUTUKLANDI
32 yaşında hayatını kaybetti
32 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
banner282

Uluçay: “gençlerimizle Her Zaman Gurur Duyuyoruz”

MECLİS BAŞKANI, MISS KUZEY KIBRIS VE BAY KUZEY KIBRIS FİNALİSTLERİNİ KABUL ETTİ

Uluçay: “gençlerimizle Her Zaman Gurur Duyuyoruz”

MECLİS BAŞKANI, MISS KUZEY KIBRIS VE BAY KUZEY KIBRIS FİNALİSTLERİNİ KABUL ETTİ

31 Temmuz 2018 Salı 11:28
Uluçay: “gençlerimizle Her Zaman Gurur Duyuyoruz”
MECLİS BAŞKANI, MISS KUZEY KIBRIS VE BAY KUZEY KIBRIS FİNALİSTLERİNİ KABUL ETTİ

Lefkoşa, 31 Temmuz 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs 2018 finalistlerini kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Uluçay kabuldeki konuşmasında, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’na işaret ederek, birlik ve beraberlik adına bugünlerde böyle organizasyonlar düzenlenmesinin önemine değindi.
Ekonomik sorunlar yaşansa da birlikte mücadele verilirse aşılamayacak sorun olmayacağı görüşünü dile getiren Uluçay, gençlerin her zaman kendilerini cesaretlendirdiğini ifade etti.
Uluçay, “Üzerimize düşen görevleri daha çok yerine getirmeliyiz ki, gençlerimizin güzelliklerini geleceğe taşıyabilelim” dedi.
Yıllardır yapılan bu organizasyonun ülke için bir gurur tablosu olduğuna da işaret eden Meclis Başkanı Uluçay, ülke gençleriyle her zaman gurur duyduklarını vurguladı.
Kabulde, organizasyonun Kurucu Başkanı Bülent Günkut da söz aldı. Günkut, 1984’ten beri bu etkinliğin gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu yıl da büyük heyecan ve mutluluk yaşadıklarını söyledi.
Günkut, kabulü ve gençlere verdiği destekten dolayı Meclis Başkanına teşekkür etti.
(RÇ/ŞEB) FOTOĞRAFLI
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıçizmeli’den Akıncı’ya Üzüm Festivali Daveti
Sarıçizmeli’den Akıncı’ya Üzüm Festivali Daveti
Polisiye Haberler... Boğulma Tehlikesi Geçiren Lashina Hayatını Kaybetti
Polisiye Haberler... Boğulma Tehlikesi Geçiren Lashina Hayatını Kaybetti
Medya Etik Kurulu Uyardı: “haber Hırsızlığı Yapmayın… Haberlerde Kaynak Belirtin”
Medya Etik Kurulu Uyardı: “haber Hırsızlığı Yapmayın… Haberlerde Kaynak Belirtin”
Ktto Yönetim Kurulu, Ktams’ı Ziyaret Etti
Ktto Yönetim Kurulu, Ktams’ı Ziyaret Etti
Meclis Başkanı Uluçay, Tuğgeneral Algan’ı Kabul Etti
Meclis Başkanı Uluçay, Tuğgeneral Algan’ı Kabul Etti
El-sen Yetkilileri Ydp'yi Ziyaret Etti
El-sen Yetkilileri Ydp'yi Ziyaret Etti
Tabipler Birliği Bitki Sağlığı Laboratuarının Kurulmamasını Eleştirdi
Tabipler Birliği Bitki Sağlığı Laboratuarının Kurulmamasını Eleştirdi
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı… Emekli Subaylar Derneği Gün Nedeniyle Mesaj Yayımladı
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı… Emekli Subaylar Derneği Gün Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, 1 Ağustos Tarihinin Fevkalade Önemli Olduğunu Vurguladı
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, 1 Ağustos Tarihinin Fevkalade Önemli Olduğunu Vurguladı
600 Bin Tl’lik Büyük İkramiye Sahibine Kavuştu
600 Bin Tl’lik Büyük İkramiye Sahibine Kavuştu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim