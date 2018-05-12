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Uluçay: “doğal Kaynaklar Konusunda Tavrımızı Ortaya Koymaya Devam Edeceğiz”

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, TİCARET ODASI’NI KABUL ETTİ

Uluçay: “doğal Kaynaklar Konusunda Tavrımızı Ortaya Koymaya Devam Edeceğiz”

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, TİCARET ODASI’NI KABUL ETTİ

12 Mayıs 2018 Cumartesi 11:10
Uluçay: “doğal Kaynaklar Konusunda Tavrımızı Ortaya Koymaya Devam Edeceğiz”
MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, TİCARET ODASI’NI KABUL ETTİ

Lefkoşa, 12 Mayıs 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, ada etrafında doğal kaynaklar ile ilgili yaşanan gelişmelere karşı uluslararası alanda tavırlarını ortaya koymaya devam edeceklerini söyledi.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Uluçay, Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetini kabul etti.
Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan oda başkanı Turgay Deniz, yeni dönemde başkan Uluçay ve Cumhuriyet Meclisi’nin başarılı çalışmalar gerçekleştirmesine inançlarının tam olduğunu ifade etti.
Deniz, ekonominin düzlüğe çıkabilmesi içinde bazı yasal düzenlemelerin yapıldığını anımsatarak, yasaların sayısını değil niteliği ve insan yaşamına etkisini önemsediklerini belirtti ve oda olarak üzerlerine düşen görevleri de yapmaya hazır olduklarını vurguladı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, ülkedeki özel sektörün gelişmesinde Ticaret Odası’nın büyük rolü bulunduğuna işaret ederek, bundan sonra aynı misyonda çalışmalarını sürdüreceğinden emin olduğunu söyledi.
Uluçay, ülkede ileriye dönük yapılacak planlamalarda doğru ve ulaşılabilir hedefler ortaya koymanın önemli olduğunu dile getirerek, imzalanan protokollerin önemine değindi ve bu protokollerde eksik tespit edilen unsurların her zaman dikkate alınması gerektiğini kaydetti.
Tespit edilen bu eksikliklerin giderilmesinin ekonomiye çok önemli kazanımlar sağlayacağının bir gerçek olduğunu vurgulayan Uluçay, önümüzdeki 3 yıllık süre içerisinde özellikle yatırım projelerinin hayata geçmesi noktasında daha çok çaba harcanması gerektiğini belirtti.
Ülkede ilk defa 6 partili bir Meclis ve 4 partili bir hükümet oluştuğunu ifade eden Uluçay, bunu ülke için bir şans olarak gördüğünü kaydederek, çok daha geniş bir yelpazeye hitap eden hükümetin, bunu bir fırsata dönüştürmesin ülke insanı için çok yararlı olacağına değindi.
Konuşmasında Güney Kıbrıs’ta yaşanan üçlü zirve toplantısı ve sonrasında yaşananlara da değinen Uluçay, Kıbrıs adası etrafında içerisinde Kıbrıs Türkleri’nin de hakları olan doğal kaynakların aktarımı konusunda varılan mutabakatın ekonomik olarak da akılcı olmadığının görüldüğünü belirtti.
Ortaya çıkan tablonun hem maliyet hem de siyaseten mantıklı olmadığını düşündüklerini ifade eden Uluçay, “Ada etrafındaki doğal kaynaklardan bizim de hakkımız vardır. Bizler bir yandan ekonomimizi iyi bir konuma getirmeye çalışırken, ekonominin negatif etkilenmelerini de dikkate alarak ada etrafında yaşanan bu gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Bu konuda uluslararası alanda da her zaman tavrımızı ortaya koymaya devam edeceğiz” dedi.
(SEL) FOTOĞRAFLI

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