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Uluçay: “Yeni kapılar, ticaret ve turizm alanında da yeni bir kazanım olacak”

Uluçay: “Yeni kapılar, ticaret ve turizm alanında da yeni bir kazanım olacak”

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:38
Uluçay: “Yeni kapılar, ticaret ve turizm alanında da yeni bir kazanım olacak”

ULUÇAY, BASIN KONSEYİ HEYETİNİ KABUL ETTİ
Lefkoşa, 12 Kasım 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, açılan kapıların güven arttırıcı önemli bir girişim olmasının yanısıra, KKTC için turizm ve ticaret anlamında yeni bir kazanım olanağı yaratacağına inandığını söyledi.
Uluçay, Türkiye ile birlikte ortak tavırlarının müzakerelerin sonuç odaklı olarak başlayabilmesi olduğunu da belirtti.
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Uluçay, Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Şule Aker ve  genel kurul için KKTC’de bulunan Dünya Basın Konseyi üyelerini kabul etti.
Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Şule Aker, Dünya Basın Konseyi’nin 2018 Genel Kurulu’nu KKTC’de yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, Basın Konseyi’nin çalışmaları hakkında bilgi Verdi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, ülkenin önemli süreçlerden geçtiği bir dönemde genel kurulun KKTC’de yapılıyor olmasının kendileri için öneminin büyük olduğunu söyledi.
Genel Kurulun ayrıca ülkenin tanıtılması ve güzelliklerinin bilinmesine olanak sağladığını ifade eden Uluçay, böylesi etkinliklere desteklerinin tam olduğunu belirtti.
Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesi sonucu ülke ekonomisinin önemli ölçüde etkilendiğini anımsatan Uluçay, hükümetin ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek için büyük bir uğraş verdiğini söyledi.
Uluçay, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, 2018 yılının sonuna gelindiğinde bütçe açısından durumun iyi bir noktada olduğunun Maliye Bakanı tarafından Meclis’te açıklandığını vurgulayarak, bunun sevindirici olduğunu ifade etti.
Sınır noktalarında iki yeni kapının açılmasının Rum ve Türk toplumları arasında güven arttırıcı önemli bir girişim olmasının yanısıra KKTC için turizm ve ticaret anlamında yeni bir kazanım olanağı yaratacağına inandığını belirten Uluçay,  dövizin değer kazanmasıyla ülkede özellikle Güneyden gelen alışveriş hacminin yükseldiğinin de görüldüğünü söyledi.
Kıbrıs sorununun çözümlenmesi için yıllardan beri Türkiye ile birlikte bir uğraş verdiklerini ifade eden Uluçay, bugüne kadar ortaya konan ortak tavır ve politikayla çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.
Son dönemlerde ada üzerinde var olan doğal kaynakların ortak kullanılabilmesi adına yaptıkları çağrıları anımsatan Uluçay, bunun yanısra Akdeniz bölgesindeki ülkelerin de bu ekonomik değerlerden yararlanabilmesi için bu konuda bir konsensüs sağlanması gerektiğini belirtti.
Başkan Uluçay, adanın geleceğini de doğrudan etkileyecek olan bu gelişmeler yaşanırken Türkiye ile birlikte ortak tavırlarının müzakerelerin sonuç odaklı olarak başlayabilmesi olduğunu dile getirdi.
 

Son Güncelleme: 12.11.2018 21:31
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