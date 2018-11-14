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Uluçay: “Ülkenin her anlamda kat ettiği mesafe önemli”

Uluçay: “Ülkenin her anlamda kat ettiği mesafe önemli”

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:16
Uluçay: “Ülkenin her anlamda kat ettiği mesafe önemli”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 35. yıldönümü coşkusu ve mutluluğunun yaşandığını belirterek, 35 yıl geride kalırken, geçmişten bugüne ülkenin her anlamda kat ettiği mesafenin önemli olduğunu kaydetti.
Uluçay, “Ancak bugün sesimizi duyurma mücadelesi verdiğimiz ve uluslararası alanlarda kendimizi anlatmak istediğimiz süreçlerde, ülkemizin daha da kurumsal bir yapıya kavuşup güçlenmesi en büyük hedeflerimizden biri olmalıdır” dedi.
Uluçay, KKTC’nin kuruluşunun 35. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, ülkenin son dönemlerde yaşadığı ekonomik sıkıntıların önemine işaret ederek, şu ifadelere yer verdi:
“Unutulmaması gerekir ki, her toplumun tarihleri boyunca gerek siyasi gerek ise ekonomik anlamda yaşayabileceği zor dönemler olabilir.
Bu sıkıntıların üstesinden gelmek ise, birlik ve beraberliğimizle, toplum olarak yapacağımız iş ve güç birliği ile mümkün olabilir.
Kıbrıs Türk halkı yaşadığı en zor süreçlerde tarih boyunca bu mücadeleyi gösterebileceğini defalarca kanıtlamıştır.
Sahip olduklarımızın değerini bilerek, barışı her anlamda içselleştirerek kazanımlarımıza yenilerini eklemek ve ülkemizin çocuklarına ve gençlerine güzel yarınlar bırakmak en büyük hedefimiz olmalıdır.
Bizler, bir taraftan iki toplumlu, iki bölgeli federal bir yapı için sonuç odaklı müzakerelere hazır olduğumuzu her vesile ile vurgularken, diğer taraftan ülkemizin tüm yönleri ile gelişmesi ve kalkınması adına mücadelemizi sürdürmeye devam etmeliyiz.
Kıbrıs’ın etrafında bulunan doğal kaynakların ortak kullanılabilmesi ve adanın geleceğine ortak ekonomik değer olarak kazandırılabilmesi en büyük arzumuzdur.
Kıbrıs sorunu konusunda ortak fikir ve uzlaşı ile birlikte çalışmalar yürüttüğümüz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kalıcı barışın sağlanması hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35.kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm halkımıza esenlikler dilerim.”
 

Son Güncelleme: 14.11.2018 18:34
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