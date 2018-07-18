Uluçay, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimler Derneği İle Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği’ni Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni kabul etti.

Kabulde konuşan Uluçay, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği’nin Barış Harekatı’nın 44’üncü yıldönümünde yeniden Ada’da olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Uluçay, böylesi önemli bir günde Türkiye’den gelen misafirlerle bir arada olmanın önemine işaret etti.

Türk tarafının sorunun çözümü için yapıcı bir tutum içerisinde olduğunu söyleyen Uluçay, Kıbrıs Türkünün dünyada hak ettiği değeri göreceği güne kadar da bu yapıcı ve çözüm yanlısı mesajların verilmeye devam edeceğini kaydetti.

Kıbrıs adasında bulunacak bir çözümün sadece Akdenize değil Ortadoğu’ya da barış getireceğini belirten Uluçay, çözümün siyasi barış ve istikrarın temeli olduğunun altını çizdi.

IŞIK

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederken, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

