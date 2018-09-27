Uluçay, Türkiye'den Gelen Muhtar Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Teberrüken Uluçay, Türkiye Şişli'den gelen muhtar heyetini kabul etti.



Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonunda yer alan görüşmede, Şişli bölgesi muhtarlarına Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut başkanlık yaptı.



Görüşmede, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme de yer aldı.



Karabulut, kabul dolayısıyla Uluçay'a teşekkür ederek, muhtarları tanıttı.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Teberrüken Uluçay da, Gazimağusa Muhtarlar Derneği organizasyonu ile gerçekleştirilen ziyarete teşekkür ederek, muhtarlar arası işbirliği ve tecrübe paylaşımının vatandaşa hizmet açısından önemine işaret etti.



Uluçay, insanlara en yakından hizmet veren yönetim biriminin halkın seçilmiş temsilcileri muhtarlar olduğunu ifade ederek, muhtarları önemsediklerini ve hak ettikleri değeri vermek, sorunlarını çözmek için çalıştıklarını söyledi.



Muhtarların halka en iyi şekilde, en iyi hizmeti sunmalarını sağlamanın görevleri olduğunu ifade eden Uluçay, devlet ve muhtarların işbirliği ve görüşmesinin, hizmetlerin daha etkin olması için önemli olduğuna dikkat çekti.



Uluçay, ülkenin güzel olduğunu, havasının güzel olduğunu ama ekonomisinin iyi yönde gitmediğini söyleyerek, KKTC'nin Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılardan olumsuz etkilendiğini ancak el ve iş birliği ile bu sıkıntıların üstesinden geleceklerine inanç belirtti.

