ULUÇAY, TRT 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ’NDE KKTC’Yİ TEMSİL EDECEK EKİBİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bu yıl 40.sı düzenlenen TRT 23 Nisan Çocuk Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek olan Hamitköy Dr.Fazıl Küçük İlkokulu ekibini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleştirilen kabulde konuşan okul öğretmeni ve kafile başkanı Ersin Tünay, festival hakkında bilgiler vererek, özelde okullarını ve genelde de ülkeyi temsil etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, 40 ülkenin temsil edileceği festivalde KKTC’den çocukların da temsil edilmesinin önemli olduğunu vurguladı ve öğrencileri kutladı.

Uluçay çocuklara hitap ederek: “Gururlandık , mutlu olduk. Daha da mutlu olacağız. Gelecek sizin, ülke de sizin...İyi temsil edin ve mutlu dönün” dedi.