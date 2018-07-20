Uluçay, TBMM Başkan Yardımcısı Gök’ü kabul etti

GÖK: "KIBRIS RUMLARIN, KIBRIS TÜRKÜ’NÜN OLUMLU ÇABALARINA RAĞMEN YAKLAŞIMLARININ OLUMSUZ OLMASI, KIBRIS’TA BAŞKA YOLLARIN DENENMESİNİ BENCE HAKLI KILAN TAVIRLARI ZORUNLU KILIYOR”

ULUÇAY, İKİ MECLİS ARASINDAKİ KOORDİNASYONU İYİLEŞTİRMEYİ ARZU ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Yardımcısı Levent Gök, Kıbrıs’ta başka yolların denenmesi gerektiğini ifade etti.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, TBMM Başkan Yardımcıcı Levent Gök’ü kabul etti.



Gök kabulde yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türk halkının haklı davasının dış dünya tarafından anlaşılamaması, bir çözüm için Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs Türkü’nün olumlu çabalarına rağmen yaklaşımlarının olumsuz olması, ‘Kıbrıs’ta başka yolların denenmesini’ bence haklı kılan tavırları sergilenmesini zorunlu kılıyor” dedi.



Kıbrıs Türk kesiminin 2014’te referanduma sunulan çözüm planını onaylamasıyla çözüm yönündeki duyarlılığını gösterdiğini kaydeden Gök, Kıbrıs Rum kesiminin tavırlarıyla bir çözüme ulaşılmasının mümkün olmadığını, Kıbrıs Türk halkının, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve siyasi partileriyle büyük bir dayanışmayı her tür alanda gerçekleştirecek potansiyle sahip olduğunu söyledi.



“Yani burada ya bir yol bulacağız, ya bir yol bulacağız” diyen Gök, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında durduğunu, dayanışmayı artırarak sürdüreceklerini söyledi.



Kıbrıs Türkü’nün dış dünya ile temaslarını arttırmasının önemine değinen Gök, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütleri gibi platformları işbirliğini arttırarak kullanmak gerektiğini ifade etti.



Gök, Eylül’de, 91 ülkenin meclis başkanının davet edildiği Avrasya Meclis Başkanları toplantısı düzenleneceğini toplantıda KKTC’yi de görmek istediklerini söyledi.



TBMM Başkanı Binalı Yıldırım’ın, Eylül’de adaya ziyaret gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyleyen Gök, şehitleri, Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Barış Harekatı’nda Türkiye Başbakanı olan Bülent Ecevit’i saygıyla andıklarını söyledi.



ULUÇAY



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da Kıbrıs Türk halkının barışın değerini iyi bilen bir halk olduğunu, bulunacak bir çözümün Akdeniz bölgesindeki ülkelerin ekonomilerine de olumlu getirileri olacağına ve bölgede barış istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağına inandığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs çözüm sürecinde her zaman olumlu ve yaratıcı yaklaşımlar sergilediğini ifade eden Uluçay, bu tutumun devam edeceğini kaydetti.

DAHA KURUMSAL BİR YAPI



Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin geçmişe göre daha kurumsal bir düzeyde olduğunu ifade eden Uluçay, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokollerin katkısıyla ekonomik sıkıntıların aşılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesi için daha çok çalışmaları gerektiğini ifade etti.

KKTC Meclisi ile TBMM arasında, dış ilişkiler ve diğer alanlardaki “koordinasyonu” iyileştirmeyi istediklerini kaydeden Uluçay, hizmet için eğitimleri düzenlenmesi, meclis komitelerinin bir araya gelmesinin faydalı olacağını söyledi.



